Topo

Esporte

Anthony Hernandez atropela Dolidze e emplaca oitava vitória seguida no UFC

09/08/2025 23h28

Em atuação dominante do início ao fim, Anthony Hernandez consolidou seu nome entre os principais pesos-médios (84 kg) do UFC ao finalizar Roman Dolidze no quarto round, neste sábado (9), na luta principal do UFC Vegas 109. O norte-americano, conhecido como 'Fluffy', mostrou superioridade técnica, física e tática durante toda a disputa, coroando a performance com uma finalização sobre um rival completamente esgotado.

Com o resultado, Hernandez alcança sua oitava vitória consecutiva, sendo a sexta por via rápida, e confirma o excelente momento na organização. Atual 10º colocado no ranking da divisão, ele deve ganhar posições na próxima atualização e se aproxima de uma possível disputa de título.

A luta

O duelo começou em ritmo intenso, com Hernandez tentando a queda logo nos primeiros segundos, mas sendo contido. À medida que a trocação se desenvolvia, o americano passou a dominar, conectando os golpes mais limpos e contundentes, fazendo o georgiano sentir o impacto ainda no primeiro assalto.

No segundo round, Dolidze já demonstrava sinais de fadiga. Fluffy aumentou a pressão com combinações rápidas e ditou o ritmo com facilidade. Chegou a levar o combate ao solo, mas preferiu voltar à trocação, onde levava ampla vantagem. Nos instantes finais, castigou o oponente no ground and pound e quase encerrou o confronto.

O terceiro assalto manteve o padrão. Hernandez derrubou com facilidade, mas optou por manter o combate em pé, controlando a distância e minando o gás do adversário. Dolidze, visivelmente exausto, resistia mais pela vontade do que por estratégia, com dificuldade para reagir.

No quarto round, o desfecho foi inevitável. Um cruzado seguido de uma cotovelada derrubaram o georgiano, e Hernandez partiu para o solo com golpes duros. Após dominar no chão, encaixou a finalização que forçou o rival a desistir. Um desfecho dominante para uma exibição de altíssimo nível.

Resultados do UFC Vegas 109

Anthony Hernandez venceu Roman Dolidze por finalização no quarto round;

Steve Erceg venceu Ode Osbourne por decisão unânime;

Iasmin Lucindo venceu Angela Hill por decisão unânime;

Andre Fili venceu Christian Rodriguez por decisão dividida;

Jean Matsumoto venceu Miles Johns por decisão dividida;

Christian Leroy Duncan venceu Eryk Anders por nocaute no primeiro round;

Julius Walker venceu Raffael Cerqueira por decisão unânime;

Elijah Smith venceu Toshiomi Kazama por nocaute no primeiro round;

Joselyne Edwards venceu Priscila Pedrita por nocaute no primeiro round;

Uros Medic venceu Gilbert Urbina por nocaute no primeiro round;

Gabriella TKO venceu Julija Stoliarenko por decisão unânime;

Eric McConico venceu Cody Brundage por decisão unânime.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Anthony Hernandez brilha e lidera lista de premiados no UFC Vegas 109

Novorizontino empata sem gols com o Volta Redonda, mas segue no G-4 da Série B

Anthony Hernandez atropela Dolidze e emplaca oitava vitória seguida no UFC

Autor de um dos gols do Fluminense, Nonato valoriza empate: "Sabemos a força do Bahia"

Dirigente admite relação conturbada de Jandrei no São Paulo: 'Não estava se sentindo bem'

Bahia e Fluminense empatam por 3 a 3 em jogo repleto de alternativas

Cano faz dois, mas Fluminense cede empate ao Bahia pelo Brasileirão

Bahia e Fluminense empatam em jogo emocionante de duas viradas e gol no fim

Marçal reconhece que expulsão ajudou Botafogo: "Facilitou um pouco"

Botafogo aproveita expulsão e goleia Fortaleza por 5 a 0 no Brasileirão

Lucas celebra volta no São Paulo após "quatro meses muito complicados"