Anthony Hernandez atropela Dolidze e emplaca oitava vitória seguida no UFC
Em atuação dominante do início ao fim, Anthony Hernandez consolidou seu nome entre os principais pesos-médios (84 kg) do UFC ao finalizar Roman Dolidze no quarto round, neste sábado (9), na luta principal do UFC Vegas 109. O norte-americano, conhecido como 'Fluffy', mostrou superioridade técnica, física e tática durante toda a disputa, coroando a performance com uma finalização sobre um rival completamente esgotado.
Com o resultado, Hernandez alcança sua oitava vitória consecutiva, sendo a sexta por via rápida, e confirma o excelente momento na organização. Atual 10º colocado no ranking da divisão, ele deve ganhar posições na próxima atualização e se aproxima de uma possível disputa de título.
A luta
O duelo começou em ritmo intenso, com Hernandez tentando a queda logo nos primeiros segundos, mas sendo contido. À medida que a trocação se desenvolvia, o americano passou a dominar, conectando os golpes mais limpos e contundentes, fazendo o georgiano sentir o impacto ainda no primeiro assalto.
No segundo round, Dolidze já demonstrava sinais de fadiga. Fluffy aumentou a pressão com combinações rápidas e ditou o ritmo com facilidade. Chegou a levar o combate ao solo, mas preferiu voltar à trocação, onde levava ampla vantagem. Nos instantes finais, castigou o oponente no ground and pound e quase encerrou o confronto.
O terceiro assalto manteve o padrão. Hernandez derrubou com facilidade, mas optou por manter o combate em pé, controlando a distância e minando o gás do adversário. Dolidze, visivelmente exausto, resistia mais pela vontade do que por estratégia, com dificuldade para reagir.
No quarto round, o desfecho foi inevitável. Um cruzado seguido de uma cotovelada derrubaram o georgiano, e Hernandez partiu para o solo com golpes duros. Após dominar no chão, encaixou a finalização que forçou o rival a desistir. Um desfecho dominante para uma exibição de altíssimo nível.
Resultados do UFC Vegas 109
Anthony Hernandez venceu Roman Dolidze por finalização no quarto round;
Steve Erceg venceu Ode Osbourne por decisão unânime;
Iasmin Lucindo venceu Angela Hill por decisão unânime;
Andre Fili venceu Christian Rodriguez por decisão dividida;
Jean Matsumoto venceu Miles Johns por decisão dividida;
Christian Leroy Duncan venceu Eryk Anders por nocaute no primeiro round;
Julius Walker venceu Raffael Cerqueira por decisão unânime;
Elijah Smith venceu Toshiomi Kazama por nocaute no primeiro round;
Joselyne Edwards venceu Priscila Pedrita por nocaute no primeiro round;
Uros Medic venceu Gilbert Urbina por nocaute no primeiro round;
Gabriella TKO venceu Julija Stoliarenko por decisão unânime;
Eric McConico venceu Cody Brundage por decisão unânime.
