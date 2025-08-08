Wallace Yan treinou pênaltis e segue muito em alta mesmo após erro no Fla

O erro na disputa de pênaltis que culminou com a eliminação do Flamengo na Copa do Brasil não vai fazer Wallace Yan perder espaço no clube.

O jogador de 20 anos é visto como um sujeito tranquilo e nada "marrento" nos bastidores e com personalidade em campo, como apontou Filipe Luís.

Wallace Yan entrou na lista de batedores contra o Atlético-MG porque costuma ter açto aproveitamento nas cobranças.

A resposta do Flamengo ao erro é com afago e a tentativa de manter a confiança do atacante, que segue valorizado no clube.

A vida me ensinou a dar volta por cima, ver que após a tempestade o sol brilha, que a dor não dura para sempre. É só acreditar. Peço desculpas a Nação e farei de tudo pra dar a alegria que vocês merecem! Wallace Yan, em postagem no Instagram

Joia do Ninho

Wallace Yan tem 20 anos vive pela primeira vez uma frustração desse porte no profissional. E isso contrasta com momentos recentes no qual mostrou uma veia decisiva.

No Mundial, ele fez gol contra Chelsea e Los Angeles. Contra o São Paulo, no Brasileirão, também balançou as redes.

E mais: construiu a jogada da virada sobre o Red Bull Bragantino e ainda fez um bom jogo, ao longo dos 90 minutos, no próprio duelo com o Galo, na Arena MRV.

Isso tudo ajudou o jovem a receber um aumento salarial que serve para blindar o assédio externo sobre ele.

Provocação rival

Wallace ficou ainda mais nos holofotes nos embates contra o Atlético-MG por causa do comportamento em campo, e da forma com a qual reagiu às tentativas de intimidação de nomes como Hulk e Lyanco.

O atacante do Galo, inclusive, disse que foi xingado e que chamou a joia do Flamengo de "boquinha suja".

Quarta-feira, Wallace chegou a fazer sinal de "fala muito" para Alan Franco, por exemplo. Filipe Luís conhece bem Wallace Yan, por ter treinado o atacante desde a base do Fla.

Diante da torcida, a resposta depois do pênalti perdido poderá ser dada a partir de sábado, contra o Mirassol, pelo Brasileirão.