Topo

Esporte

Vitória acerta contratação por empréstimo de Ramon, ex-Internacional

08/08/2025 19h25

Nesta sexta-feira, o Vitória anunciou a contratação por empréstimo do lateral esquerdo Ramon, que pertence ao Internacional. O jogador de 24 anos chega a clube com vínculo válido até o final desta temporada.

Transferido ao Colorado em janeiro deste ano, Ramon disputou apenas 12 jogos e não teve participações em gols. Agora, chega ao clube baiano para tentar assumir a posição, que tem Maykon Jesus como titular.

BEM-VINDO AO ESPORTE CLUBE VITÓRIA, RAMON! ????

?: Társis Santana | EC Vitória #PegaLeão #PorNossaHistória pic.twitter.com/O3jJILi9hi

? EC Vitória (@ECVitoria) August 8, 2025

Ramon começou sua carreira profissional no Flamengo, em 2022. Em seguida, teve passagens por Bragantino, Olympiacos, Espanyol, Cuiabá - clube pelo qual tem maior número de jogos na carreira (46) - e Internacional.

Outros reforços

Além do lateral esquerdo, o Rubro-Negro acertou a contratação de outros seis jogadores. São eles: Thiago Couto, Rúben Rodrigues, Renzo López, Rúben Ismael, Aitor Cantalapiedra e Romarinho.

O Vitória volta a campo neste sábado, quando enfrenta o São Paulo, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Morumbis.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Com reforma da Vila, Marcelo Teixeira indica "casa provisória" do Santos; veja

Flamengo divulga inscritos para as oitavas da Libertadores; veja lista

Vitória acerta contratação por empréstimo de Ramon, ex-Internacional

Já deu saudade? Comentaristas avaliam estreia de Estêvão no Chelsea

Lucas volta no São Paulo e celebra 15 anos da estreia: 'Melhor presente para comemorar a data'

Carlos Prates vê risco alto para Charles do Bronx em duelo com Fiziev: "Não faz sentido"

Surfe: Brasileira é eliminada, mas se despede com melhor ano da carreira

Ex-Santos, Aderlan é anunciado por equipe da Série A do Brasileirão

Endrick assume camisa 9 do Real Madrid no dia da renovação de Gonçalo Díaz e comemora

Endrick supera concorrência e assume a camisa 9 do Real Madrid

Kovac se declara ao Borussia Dortmund: "Me sinto amado"