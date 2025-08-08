Vitória acerta contratação por empréstimo de Ramon, ex-Internacional
Nesta sexta-feira, o Vitória anunciou a contratação por empréstimo do lateral esquerdo Ramon, que pertence ao Internacional. O jogador de 24 anos chega a clube com vínculo válido até o final desta temporada.
Transferido ao Colorado em janeiro deste ano, Ramon disputou apenas 12 jogos e não teve participações em gols. Agora, chega ao clube baiano para tentar assumir a posição, que tem Maykon Jesus como titular.
BEM-VINDO AO ESPORTE CLUBE VITÓRIA, RAMON! ????
Ramon começou sua carreira profissional no Flamengo, em 2022. Em seguida, teve passagens por Bragantino, Olympiacos, Espanyol, Cuiabá - clube pelo qual tem maior número de jogos na carreira (46) - e Internacional.
Outros reforços
Além do lateral esquerdo, o Rubro-Negro acertou a contratação de outros seis jogadores. São eles: Thiago Couto, Rúben Rodrigues, Renzo López, Rúben Ismael, Aitor Cantalapiedra e Romarinho.
O Vitória volta a campo neste sábado, quando enfrenta o São Paulo, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Morumbis.