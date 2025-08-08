Vitinho assina contrato com o Corinthians e fica próximo ser anunciado
O Corinthians está perto de anunciar seu primeiro reforço nesta janela de transferências. Nesta sexta-feira, o atacante Vitinho, de 31 anos, assinou contrato com o Timão até o final de 2026. A informação é exclusiva da Gazeta Esportiva.
Ex-Flamengo e Internacional, o jogador realizou exames médicos nesta quinta-feira e foi liberado para a assinatura do contrato.
Vitinho estava livre no mercado desde a saída do Al-Ettifaq, da Arábia Saudita, e se encaixa no perfil pedido pelo técnico Dorival Júnior. Ele também foi procurado por outros times do Brasil e do futebol árabe, mas o Corinthians conseguiu fechar a contratação.
Este é o primeiro reforço do Alvinegro na janela de transferências do meio do ano e apenas a segunda contratação em 2025, depois do lateral esquerdo Fabrizio Angileri, anunciado em fevereiro.
A Fiel sempre está junto com o Coringão! ??
Confira a festa da classificação alvinegra em cima do rival direto da sede dos Gaviões da Fiel! ??
Assista completo na Corinthians TV ?? https://t.co/IF0l8QchZi#PaiDoAno#VaiCorinthians pic.twitter.com/QtWMLJRTSJ
? Corinthians (@Corinthians) August 8, 2025
Carreira de Vitinho
Revelado pelas categorias de base do Botafogo, Vitinho estreou profissionalmente em 2011 e, após rápida ascensão, foi vendido ao CSKA Moscou, da Rússia, em 2013. Pelo Glorioso, foram 41 jogos, 11 gols e três assistências.
O atacante ficou no futebol russo até julho de 2018. Durante esse período, passou dois anos emprestado ao Internacional, onde disputou 84 partidas, com 18 gols marcados e nove assistências. Já com a camisa do CSKA, foram 18 bolas na rede e nove passes para gol. Em seguida, foi anunciado pelo Flamengo.
No clube carioca, Vitinho viveu altos e baixos. Ao todo, 214 jogos, marcou 29 gols e distribuiu 33 assistências. Fez parte das conquistas da Copa Libertadores (2019 e 2022), do Campeonato Brasileiro (2019 e 2020), da Copa do Brasil (2022), da Supercopa do Brasil (2020 e 2021), da Recopa Sul-Americana (2020) e do Campeonato Carioca (2019, 2020 e 2021).
Após passagem pelo Rubro-negro, Vitinho rumou à Arábia Saudita. O atleta estava desde agosto de 2023 por lá e teve passagens pelo Al-Ettifaq e Al-Shabab. Somando as três temporadas que passou no mundo árabe, foram 72 partidas, 13 gols e dez assistências.
Risco de transfer ban
Nos últimos dias, o Timão intensificou a busca por reforços após ser notificado pelo CAS (Corte Arbitral do Esporte) sobre a possibilidade de sofrer um transfer ban por uma dívida com o Santos Laguna pela aquisição do zagueiro Félix Torres. O clube tem até o próximo dia 11 para quitar a pendência ou fazer um acordo com os mexicanos.
Em entrevistas recentes, Dorival já deixou claro que espera reforços e vê a necessidade de "pelo menos quatro peças".
O Corinthians volta a campo nesta segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), quando visita o Juventude, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Alfredo Jaconi. O Timão ocupa a 12ª posição, com 22 pontos. Por outro lado, o clube gaúcho é o vice-lanterna da competição, com 11 pontos.