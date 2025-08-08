Últimas horas: São Paulo corre para ter reforço nas oitavas da Libertadores

O São Paulo tem até as 18h desta quinta-feira (8) para inscrever reforços nas oitavas de final da Libertadores.

O que aconteceu

O clube busca um zagueiro e um lateral-direito para reforçar o elenco já nas oitavas. A diretoria corre contra o tempo para concluir a contratação e registro a tempo de enfrentar o Atlético Nacional, na próxima terça-feira.

O prazo de inscrição se encerra hoje e só volta a abrir após as oitavas. O São Paulo pode realizar até cinco trocas na lista de inscritos da fase de grupos para a fase eliminatória.

Tapia, Dinenno e Luan devem ser três das novas opções na lista. Os dois primeiros foram contratados recentemente, enquanto Luan voltou a ficar à disposição após longo período fora.

Três jogadores devem sair para abrir espaço na relação. Igor Vinícius e Alves, já fora do elenco, e Ryan Francisco, fora da temporada, são os mais cotados para deixarem a lista.