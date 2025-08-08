Topo

Esporte

Últimas horas: São Paulo corre para ter reforço nas oitavas da Libertadores

Crespo conversa com a diretoria de futebol do São Paulo no SuperCT - Rubens Chiri/SPFC
Crespo conversa com a diretoria de futebol do São Paulo no SuperCT Imagem: Rubens Chiri/SPFC
Eder Traskini
do UOL

Do UOL, em São Paulo (SP)

08/08/2025 12h22

O São Paulo tem até as 18h desta quinta-feira (8) para inscrever reforços nas oitavas de final da Libertadores.

O que aconteceu

O clube busca um zagueiro e um lateral-direito para reforçar o elenco já nas oitavas. A diretoria corre contra o tempo para concluir a contratação e registro a tempo de enfrentar o Atlético Nacional, na próxima terça-feira.

Relacionadas

São Paulo tenta o retorno do zagueiro Ruan Tressoldi

São Paulo recebe proposta do Juventude por empréstimo de Jandrei

São Paulo protesta contra arbitragem na CBF e quer acesso ao áudio do VAR

O prazo de inscrição se encerra hoje e só volta a abrir após as oitavas. O São Paulo pode realizar até cinco trocas na lista de inscritos da fase de grupos para a fase eliminatória.

Tapia, Dinenno e Luan devem ser três das novas opções na lista. Os dois primeiros foram contratados recentemente, enquanto Luan voltou a ficar à disposição após longo período fora.

Três jogadores devem sair para abrir espaço na relação. Igor Vinícius e Alves, já fora do elenco, e Ryan Francisco, fora da temporada, são os mais cotados para deixarem a lista.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

UFC Vegas 109: Gabriella Fernandes mira terceira vitória seguida e projeta evolução

Arsenal renova com promessa Nwaneri

Benção do Spider! Anderson Silva visita camp de Khamzat Chimaev antes do UFC 319

São Paulo fica abaixo de metas esportivas e vê prejuízo financeiro de R$ 6,2 milhões no ano

Prefeitura de Santos aprova projeto da nova arena do Santos em cerimônia

Últimas horas: São Paulo corre para ter reforço nas oitavas da Libertadores

Chaveamento da Copa do Brasil 2025: veja regras definidas pela CBF

STJD mantém suspensão a Dudu por 'VTNC' contra Leila e aponta misoginia

Corinthians divulga informações sobre venda de ingressos para o duelo contra o Bahia

Ex-goleiro da seleção alemã é condenado a dois anos de prisão por fraude

Botafogo divulga parcial de ingressos vendidos para o jogo com a LDU no Nilton Santos