Topo

Esporte

UFC 319: Chimaev credita Donald Trump por solução de problema com visto e volta aos EUA

08/08/2025 06h00

Durante um bom tempo, Khamzat Chimaev ficou impossibilitado de competir nos Estados Unidos por conta de problemas com seu visto de entrada no país. Agora, com tudo aparentemente resolvido, o russo voltará a lutar em solo norte-americano no próximo dia 16 de agosto, na luta principal do UFC 319, em Chicago (EUA), contra Dricus du Plessis, em disputa pelo título peso-médio (84 kg) da organização. E, segundo o lutador, o responsável por regularizar sua situação é ninguém mais, ninguém menos que Donald Trump.

Em recente entrevista ao site 'MMA Fighting', Chimaev creditou o presidente dos Estados Unidos por solucionar seu problema com o visto de entrada e permitir novamente que ele pudesse lutar pelo UFC em território norte-americano. Vale destacar que Trump possui uma relação muito próxima com Dana White, mandatário do Ultimate, e é fã da modalidade, tendo acompanhado 'in loco' diversos eventos promovidos pela entidade.

"Não era minha culpa. Todo mundo sabe que eu não tinha o visto para (entrar) os Estados Unidos. É por isso que eu não lutei só uma vez em Abu Dhabi. Então, agora Donald Trump está aqui, e nós vamos para a luta", brincou Chimaev.

Associação política polêmica

O grande entrave para que Khamzat Chimaev conseguisse ter seu visto de entrada nos Estados Unidos aprovado, aparentemente, era sua polêmica relação com o líder da República da Chechênia (RUS), Ramzan Kadyrov, acusado de inúmeras violações dos direitos humanos. Mas se antes o atleta russo de origem chechena posava sorridente ao lado do controverso político, hoje em dia, o astro do UFC parece querer dissociar sua imagem de Kadyrov ou de qualquer outro político.

Nem mesmo um possível convite para o especulado card do UFC na Casa Branca, sede do governo do país norte-americano, em 2026, parece interessar Chimaev. Em um tom sarcástico, o próximo desafiante ao cinturão peso-médio do Ultimate se mostrou cético quanto à possibilidade de ser escalado para o hipotético evento em homenagem à Independência dos Estados Unidos.

"Olhe para a minha cara. Eu acho que não (seria escalado para lutar na Casa Branca). Eles me deportariam para um campo de imigrantes ou algo assim. Sou um atleta, um esportista, toda minha vida eu tenho treinado. Algumas pessoas me colocaram em uma posição dessas m*** políticas e quebraram meu visto, e não sei o motivo. Só estou fazendo (isso) pela minha família - lutar, treinar. Atletas não tem que estar com políticos. Eu não sou conectado", concluiu o russo.

Política à parte, Khamzat Chimaev pode alcançar o auge de sua carreira no próximo dia 16 de agosto. Número três no ranking peso-médio e ainda invicto na carreira como profissional, o russo medirá forças com o atual campeão Dricus du Plessis na luta principal do UFC 319, em Chicago, e, em caso de vitória, conquistará o cinturão até 84 kg da entidade.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Palmeiras monitora mercado da bola e segue em busca de reposição para Ríos

Lesionado, Memphis deve perder jogo da Copa do Brasil pelo Corinthians; veja prazo

UFC 319: Chimaev credita Donald Trump por solução de problema com visto e volta aos EUA

Santos busca reequilíbrio defensivo antes de encarar segundo melhor ataque do Brasileiro

Hernán Crespo pode ter setor ofensivo inédito no São Paulo contra o Vitória

Filipe Toledo é eliminado em Teahupoo e está fora da briga pelo tri mundial

Gastos altos do futebol e eliminações criam buraco de R$ 67 mi no São Paulo

Situação e oposição do Palmeiras se unem e querem que Leila cobre Abel

Dorival afasta fantasma de demissão e ameniza crise política no Corinthians

Wallace Yan treinou pênaltis e segue muito em alta mesmo após erro no Fla

Estêvão faz amigos, brilha em treino e ouve promessa na chegada ao Chelsea