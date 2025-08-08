UFC 319: Chimaev credita Donald Trump por solução de problema com visto e volta aos EUA

Durante um bom tempo, Khamzat Chimaev ficou impossibilitado de competir nos Estados Unidos por conta de problemas com seu visto de entrada no país. Agora, com tudo aparentemente resolvido, o russo voltará a lutar em solo norte-americano no próximo dia 16 de agosto, na luta principal do UFC 319, em Chicago (EUA), contra Dricus du Plessis, em disputa pelo título peso-médio (84 kg) da organização. E, segundo o lutador, o responsável por regularizar sua situação é ninguém mais, ninguém menos que Donald Trump.

Em recente entrevista ao site 'MMA Fighting', Chimaev creditou o presidente dos Estados Unidos por solucionar seu problema com o visto de entrada e permitir novamente que ele pudesse lutar pelo UFC em território norte-americano. Vale destacar que Trump possui uma relação muito próxima com Dana White, mandatário do Ultimate, e é fã da modalidade, tendo acompanhado 'in loco' diversos eventos promovidos pela entidade.

"Não era minha culpa. Todo mundo sabe que eu não tinha o visto para (entrar) os Estados Unidos. É por isso que eu não lutei só uma vez em Abu Dhabi. Então, agora Donald Trump está aqui, e nós vamos para a luta", brincou Chimaev.

Associação política polêmica

O grande entrave para que Khamzat Chimaev conseguisse ter seu visto de entrada nos Estados Unidos aprovado, aparentemente, era sua polêmica relação com o líder da República da Chechênia (RUS), Ramzan Kadyrov, acusado de inúmeras violações dos direitos humanos. Mas se antes o atleta russo de origem chechena posava sorridente ao lado do controverso político, hoje em dia, o astro do UFC parece querer dissociar sua imagem de Kadyrov ou de qualquer outro político.

Nem mesmo um possível convite para o especulado card do UFC na Casa Branca, sede do governo do país norte-americano, em 2026, parece interessar Chimaev. Em um tom sarcástico, o próximo desafiante ao cinturão peso-médio do Ultimate se mostrou cético quanto à possibilidade de ser escalado para o hipotético evento em homenagem à Independência dos Estados Unidos.

"Olhe para a minha cara. Eu acho que não (seria escalado para lutar na Casa Branca). Eles me deportariam para um campo de imigrantes ou algo assim. Sou um atleta, um esportista, toda minha vida eu tenho treinado. Algumas pessoas me colocaram em uma posição dessas m*** políticas e quebraram meu visto, e não sei o motivo. Só estou fazendo (isso) pela minha família - lutar, treinar. Atletas não tem que estar com políticos. Eu não sou conectado", concluiu o russo.

Política à parte, Khamzat Chimaev pode alcançar o auge de sua carreira no próximo dia 16 de agosto. Número três no ranking peso-médio e ainda invicto na carreira como profissional, o russo medirá forças com o atual campeão Dricus du Plessis na luta principal do UFC 319, em Chicago, e, em caso de vitória, conquistará o cinturão até 84 kg da entidade.

