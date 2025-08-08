Topo

Esporte

Transmissão ao vivo de Coritiba x Chapecoense pela Série B: veja onde assistir

Josué, meio-campista do Coritiba em jogo na Série B - JP Pacheco / Coritiba
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

08/08/2025 20h00

Coritiba e Chapecoense entram e campo hoje, às 21h35 (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? Rede TV! (TV aberta), ESPN (TV fechada), Disney+ (streaming —sujeito às condições da plataforma) e Desimpedidos (YouTube).

O Coritiba voltou a vencer após duas rodadas e segue na cola do Goiás pela liderança da Série B. O Coxa venceu o Vila Nova por 2 a 1 no jogo passado.

A Chapecoense vem embalada por três vitórias nos últimos cinco jogos e entrou no G4. A equipe catarinense venceu o CRB por 3 a 2.

Coritiba x Chapecoense -- Série B

  • Data e hora: 8 de agosto, às 21h35 (de Brasília)
  • Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)
  • Transmissão: Rede TV! (TV aberta), ESPN (TV fechada), Disney+ (streaming --sujeito às condições da plataforma) e Desimpedidos (YouTube)

