Surfe: Etapa do Brasil bate recorde e movimenta R$ 179 milhões em Saquarema

A etapa brasileira do Circuito Mundial de Surfe, realizada em Saquarema, em junho, atingiu um novo patamar em impacto econômico.

De acordo com levantamento da EY, o evento gerou R$ 179 milhões para a economia local, superando em 12% o resultado de 2024 e consolidando-se como a etapa mais relevante do tour pelo quarto ano consecutivo.

A edição de 2025 consolida o Vivo Rio Pro como o maior evento do estado do Rio de Janeiro, fora da capital, e entre os mais importantes do calendário esportivo nacional. A etapa é um verdadeiro ecossistema de experiências, uma vitrine global para marcas e um vetor poderoso de desenvolvimento econômico, social e cultural para Saquarema e o país Ivan Martinho presidente da WSL na América Latina

O crescimento em relação a 2022 é expressivo — alta de 142% — e reforça o papel do evento como motor de desenvolvimento na Região dos Lagos.

Ao longo de 11 dias, a Praia de Itaúna recebeu cerca de 410 mil pessoas, lotando a rede hoteleira e movimentando setores como alimentação, transporte e comércio.

Etapa do Mundial de Surfe, em Saquarema Imagem: WSL/Staff Images

Empregos e renda

O relatório aponta ainda que a etapa gerou 2.665 postos de trabalho diretos e distribuiu R$ 93 milhões em renda para famílias locais.

Além das competições, a programação incluiu shows, ativações de marcas, clínicas esportivas e atividades culturais, atraindo visitantes mesmo nos dias sem baterias na água.

Mais que surfe

Em 2025, o evento também promoveu o festival "Sun, Sound & Soul", com apresentações musicais e ações que incentivaram a permanência do público na cidade.

Outro destaque foi a parceria com a NBA Brasil no projeto Nets For Change, que transforma redes de pesca descartadas em cestas de basquete, unindo inclusão social e sustentabilidade.

Com arena cheia, ações inéditas e presença de celebridades, o Vivo Rio Pro reafirmou sua força no calendário esportivo e turístico do Brasil — e reforçou a imagem de Saquarema como capital nacional do surfe.