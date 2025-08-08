Topo

Esporte

Sporting vence o Casa Pia na estreia do Campeonato Português

08/08/2025 18h24

Pela abertura do Campeonato Português, o Sporting bateu o Casa Pia nesta sexta-feira, por 2 a 0. Francisco Trincão e Hjumland anotaram os gols dos visitantes no Estádio Municipal de Rio Maior.

Com o resultado, o time de Lisboa conquista os seus primeiros três pontos no torneio local e aguarda o final da primeira rodada para definir sua posição. No momento, a equipe é a primeira colocada. O Casa Pia, por sua vez, larga zerado, na lanterna.

Ambas as equipes voltam a campo pela segunda rodada do Português no outro domingo (17), às 12h (de Brasília). O Sporting recebe o Arouca no Estádio José Alvalade, enquanto o Casa Pia visita o AVS no Estádio Clube Desportivo das Aves.

Os gols do jogo

Em um contra-ataque aos 42 da primeira etapa, Francisco Trincão arrancou pelo meio e enfiou para Pedro Gonçalves pela esquerda. O atacante avançou e devolveu na entrada da área para Trincão, que encheu o pé e inaugurou o marcador pelo Sporting.

Aos 16 minutos do segundo tempo, Trincão foi para a cobrança de falta na lateral do campo e cruzou na área. O meio-campista Hjumland desviou próximo à pequena área e viu o goleiro Sequeira tocar a bola, mas não foi o suficiente para evitar o gol.

