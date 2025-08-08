Seleção Brasileira sub-20 fecha preparação para amistoso com o Paraguai

A Seleção Brasileira sub-20 encerrou, na noite desta quinta-feira, a preparação para o primeiro amistoso com o Paraguai, no Centro de Alto Rendimento da Associação Paraguai, em Ypané.

Antes do início do treinamento, os atletas realizaram ativações musculares e testes físicos em um espaço indoor do CT paraguaio. Já no gramado, Ramon Menezes e sua comissão técnica comandaram um treino tático, com foco no jogo contra a Seleção Paraguaia.

@rafaelribeirorio I CBF

O amistoso acontece nesta sexta-feira, às 16h (de Brasília), no Centro de Alto Rendimento do Futebol Feminino (CAR-FEM), instalação pertencente à Associação Paraguaia. A partida não terá transmissão.

As seleções vão voltar a se enfrentar na próxima segunda-feira, novamente às 16h (de Brasília), no CAR-FEM.

Os duelos contra os paraguaios são os últimos compromissos da Seleção Brasileira antes da disputa da Copa do Mundo sub-20, que acontece entre os meses de setembro e outubro, no Chile. O Brasil está no Grupo C e enfrenta na primeira fase Espanha, Marrocos e México.

Um dos destaques da Seleção Brasileira sub-20, o atacante Luca Meirelles, do Santos, exaltou a preparação da equipe para o amistoso.

"Acredito que o time se preparou muito bem. O Ramon deu grandes treinos para nós, para a gente aproveitar ao máximo essa preparação, então vamos com tudo. Somos a Seleção Brasileira e temos que fazer um grande jogo para, se Deus quiser, sair com a vitória", comentou, em entrevista à CBF TV.

@rafaelribeirorio I CBF

Antes de se apresentar à delegação em São Paulo, na última segunda-feira, Luca participou da vitória do Santos por 3 a 1 sobre o Juventude, no Morumbis. O atacante entrou em campo no segundo tempo e, após a partida, juntou-se ao técnico Ramon Menezes e à comissão técnica. Pela equipe principal do Peixe, ele soma 14 partidas e já contribuiu com uma assistência.

"Estar no profissional de uma equipe grande como o Santos é uma honra imensa. Poder trabalhar lá com grandes jogadores e estar aqui com outros mais é muito gratificante para mim", completou o centroavante.