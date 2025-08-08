Saúl lamenta eliminação do Flamengo e mira duelo com o Mirassol

Apesar da vitória por 1 a 0, o Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil nos pênaltis contra o Atlético-MG, na última quarta-feira. O meia espanhol Saúl Ñíguez, que completou seu terceiro jogo com a camisa rubro-negra, lamentou a eliminação da equipe e deu seus palpites sobre o que esperar do duelo com o Mirassol, válido pela 19ª rodada do Brasileirão. As duas equipes entram em campo neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã.

"A verdade é que os resultados não têm sido os melhores... Espero voltar a ganhar. Contra o Atlético-MG conseguimos uma vitória, mas não conseguimos passar. E é isso que importa nas eliminatórias (Copa do Brasil). Mas que essa vitória nos sirva para chegarmos bem no jogo em casa", disse Saúl, em entrevista à Flamengo TV.

Mesmo sem ter vivido um final feliz com a camisa do Flamengo, Saúl segue confiante na sequência do Brasileirão. O Rubro-Negro é o líder da competição, com 34 pontos. "Apesar dos últimos resultados, seguimos líderes, seguimos dependendo apenas de nós mesmos. Creio que estamos em um bom caminho", completou.

Além de comentar a fase do Flamengo, Saúl também falou sobre sua forma física. Antes de chegar ao Rubro-Negro, o meia espanhol havia ficado dois meses sem atuar devido ao fim da temporada europeia.

"Agora, depois de dois meses e meio de férias e estar sem treinar, preciso encontrar meu padrão físico e me sentir bem. Preciso começar a ter esses minutos, e pouco a pouco, encontrar meu auge físico para render o melhor possível", concluiu.

Wallace Yan diz estar "tranquilo"

A promessa Wallace Yan, de 20 anos, também concentra suas atenções no duelo com o Mirassol. Apesar de ter perdido o pênalti decisivo contra o Atlético-MG, o atacante avaliou o episódio como um "aprendizado".

"Para mim, o momento está sendo tranquilo. Estou recebendo bastante mensagens positivas, do torcedor, dos meus familiares. Isso só serve de aprendizado para mim. Eu treino pênalti todo dia", disse o atacante, também em entrevista à Flamengo TV.

"É natural do futebol. Tem momentos que você vai perder, tem momentos que você vai fazer. Eu vou continuar treinando e se eu tiver confiante em outra decisão, vou pedir para bater", completou.