Topo

Esporte

São Paulo x Vitória: veja onde assistir ao duelo pela 19ª rodada do Brasileiro

08/08/2025 05h00

Neste sábado (9), em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, São Paulo e Vitória se enfrentam no Morumbis, às 18h30 (de Brasília).

ONDE ASSISTIR: A partida terá tranmsissão do Premiere (TV fechada e pay-per-view). O torcedor também pode acompanhar o lance a lance detalhado e toda a repercussão aqui, no site da Gazeta Esportiva.

Como chegam as equipes?

Eliminado nos pênaltis pelo Athletico-PR na Copa do Brasil, o São Paulo volta as atenções para o Brasileirão. A equipe de Hernán Crespo é a oitava colocada, com 25 pontos, e tenta se aproximar do G6. O Tricolor atravessa boa fase na liga: são quatro vitórias e um empate nas últimas cinco rodadas.

Além da eliminação, o time ainda lida com desfalques importantes. Arboleda teve diagnosticada uma lesão muscular e está fora. Oscar, Calleri, Ryan Francisco, Luiz Gustavo e Wendell também seguem em recuperação. Lucas Moura, por outro lado, voltou a treinar com o grupo após lesão e pode reforçar o time nas próximas semanas.

Do outro lado, o Vitória empatou por 2 a 2 com o Palmeiras na última rodada e ocupa a 16ª posição, com 18 pontos - três acima da zona de rebaixamento. A equipe comandada por Fábio Carille busca surpreender fora de casa para se distanciar do Z4 e ganhar fôlego para o segundo turno.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Gastos altos do futebol e eliminações criam buraco de R$ 67 mi no São Paulo

Palmeiras demora a engrenar em meio à reformulação, e Abel sofre pressão para não passar o ano sem título

São Paulo x Vitória: veja onde assistir ao duelo pela 19ª rodada do Brasileiro

Neymar engata sequência positiva e assume vice-artilharia do Santos em 2025

Corinthians alavanca Fiel Torcedor e escancara desvio de ingressos pré-facial; veja números

Sampaoli no Santos afetaria Neymar? Comentaristas debatem

Provocação cultural: Comentaristas aprovam vídeo de Memphis com porco

Palmeiras: Vojvoda, Jesus? Comentaristas dizem quem poderia substituir Abel

Copa do Brasil: veja os gols e os melhores momentos da volta das oitavas

Seleção Brasileira sub-20 fecha preparação para amistoso com o Paraguai

Mboko, de 18 anos, surpreende a experiente Osaka e conquista o título em Montreal