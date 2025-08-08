São Paulo x Vitória: veja onde assistir ao duelo pela 19ª rodada do Brasileiro

Neste sábado (9), em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, São Paulo e Vitória se enfrentam no Morumbis, às 18h30 (de Brasília).

ONDE ASSISTIR: A partida terá tranmsissão do Premiere (TV fechada e pay-per-view). O torcedor também pode acompanhar o lance a lance detalhado e toda a repercussão aqui, no site da Gazeta Esportiva.

?? Confira como foi a atividade no SuperCT nesta quinta-feira! #VamosSãoPaulo ?? ? Gutierre Filmes pic.twitter.com/xVDQabIQZa ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 7, 2025

Eliminado nos pênaltis pelo Athletico-PR na Copa do Brasil, o São Paulo volta as atenções para o Brasileirão. A equipe de Hernán Crespo é a oitava colocada, com 25 pontos, e tenta se aproximar do G6. O Tricolor atravessa boa fase na liga: são quatro vitórias e um empate nas últimas cinco rodadas.

Além da eliminação, o time ainda lida com desfalques importantes. Arboleda teve diagnosticada uma lesão muscular e está fora. Oscar, Calleri, Ryan Francisco, Luiz Gustavo e Wendell também seguem em recuperação. Lucas Moura, por outro lado, voltou a treinar com o grupo após lesão e pode reforçar o time nas próximas semanas.

Do outro lado, o Vitória empatou por 2 a 2 com o Palmeiras na última rodada e ocupa a 16ª posição, com 18 pontos - três acima da zona de rebaixamento. A equipe comandada por Fábio Carille busca surpreender fora de casa para se distanciar do Z4 e ganhar fôlego para o segundo turno.