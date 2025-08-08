São Paulo x Vitória: Veja informações e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão
Neste sábado, em confronto válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo recebe o Vitória no Morumbis, às 18h30 (de Brasília).
Na última quarta, o Tricolor sofreu um duro golpe pensando na temporada. O time de Hernán Crespo foi eliminado nos pênaltis pelo Athletico-PR, em Curitiba, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. No tempo normal, vencido pelo Furacão por 1 a 0, pesou a expulsão de Rafael aos dois minutos do primeiro tempo, fato que condicionou totalmente o jogo e, posteriormente, a eliminação do clube paulista.
Porém, pelo Brasileirão, a sequência do São Paulo é muito animadora. Na última rodada da competição, o Tricolor bateu o Internacional fora de casa por 2 a 1, conquistando a quarta vitória seguida no torneio. O triunfo fez a equipe de Hernán Crespo subir à oitava posição, com 25 pontos após 18 jogos.
Fotos: Erico Leonan / São Paulo FC
Para este sábado, o São Paulo conta com desfalques importantes. São eles: Wendell e Arboleda (coxa esquerda), Oscar (coluna lombar), Calleri e Ryan Francisco (joelho esquerdo) e Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar). Além deles, Alan Franco acusou desgaste físico no jogo contra o Athletico-PR e pode ser preservado.
Por outro lado, após três meses, Lucas Moura voltou a ser relacionado para um jogo do São Paulo. O atacante se recuperou de um estiramento na cápsula posterior do joelho direito e deve começar no banco de reservas.
Um provável São Paulo tem: Rafael; Cédric Soares, Ferraresi, Sabino, Enzo Díaz; Pablo Maia, Alisson, Rodriguinho; Ferreirinha, Luciano, André Silva (Dinenno).Por sua vez, o Vitória vem de empate por 2 a 2 com o Palmeiras na última rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe de Fábio Carille luta contra a zona de rebaixamento e está na 16ª posição, com 19 pontos.
Uma provável escalação do Vitória tem: Lucas Arcanjo; Edu, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon Jesus; Baralhas, Pepê e Ronald Lopes; Fabri, Osvaldo e Renato Kayzer.
O jogo terá transmissão do Premiere, mas você também pode acompanhar as emoções do embate no lance a lance da Gazeta Esportiva.
FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO X VITÓRIA
Local: Morumbis, em São Paulo-SP
Data: 9 de agosto de 2025, sábado
Horário: 18h30 (de Brasília)
Árbitro: Bruno Arleu de Araújo - RJ
Assistentes: Thiago Henrique Neto - RJ e Luiz Claudio Regazone - RJ
VAR: Daniel Nobre Bins - RS
SÃO PAULO: Rafael; Cédric Soares, Ferraresi, Sabino, Enzo Díaz; Pablo Maia, Alisson, Rodriguinho; Ferreirinha, Luciano, André Silva (Dinenno).
Técnico: Hernán Crespo
VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Edu, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon Jesus; Baralhas, Pepê e Ronald Lopes; Fabri, Osvaldo e Renato Kayzer.
Técnico: Fábio Carille