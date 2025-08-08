São Paulo x Vitória: Veja informações e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Neste sábado, em confronto válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo recebe o Vitória no Morumbis, às 18h30 (de Brasília).

Na última quarta, o Tricolor sofreu um duro golpe pensando na temporada. O time de Hernán Crespo foi eliminado nos pênaltis pelo Athletico-PR, em Curitiba, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. No tempo normal, vencido pelo Furacão por 1 a 0, pesou a expulsão de Rafael aos dois minutos do primeiro tempo, fato que condicionou totalmente o jogo e, posteriormente, a eliminação do clube paulista.

Porém, pelo Brasileirão, a sequência do São Paulo é muito animadora. Na última rodada da competição, o Tricolor bateu o Internacional fora de casa por 2 a 1, conquistando a quarta vitória seguida no torneio. O triunfo fez a equipe de Hernán Crespo subir à oitava posição, com 25 pontos após 18 jogos.

Fotos: Erico Leonan / São Paulo FC

Para este sábado, o São Paulo conta com desfalques importantes. São eles: Wendell e Arboleda (coxa esquerda), Oscar (coluna lombar), Calleri e Ryan Francisco (joelho esquerdo) e Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar). Além deles, Alan Franco acusou desgaste físico no jogo contra o Athletico-PR e pode ser preservado.

Por outro lado, após três meses, Lucas Moura voltou a ser relacionado para um jogo do São Paulo. O atacante se recuperou de um estiramento na cápsula posterior do joelho direito e deve começar no banco de reservas.

Um provável São Paulo tem: Rafael; Cédric Soares, Ferraresi, Sabino, Enzo Díaz; Pablo Maia, Alisson, Rodriguinho; Ferreirinha, Luciano, André Silva (Dinenno).

Último treino antes do reencontro com o #MorumBIS! ?? Garanta seu ingresso para o duelo com o Vitória neste sábado (9), às 18h30 > https://t.co/ju8he6uTiZ#VamosSãoPaulo ?? ? Erico Leonan / São Paulo FC pic.twitter.com/1F9ctCFhVi ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 8, 2025

Por sua vez, o Vitória vem de empate por 2 a 2 com o Palmeiras na última rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe de Fábio Carille luta contra a zona de rebaixamento e está na 16ª posição, com 19 pontos.

Uma provável escalação do Vitória tem: Lucas Arcanjo; Edu, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon Jesus; Baralhas, Pepê e Ronald Lopes; Fabri, Osvaldo e Renato Kayzer.

O jogo terá transmissão do Premiere, mas você também pode acompanhar as emoções do embate no lance a lance da Gazeta Esportiva.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO X VITÓRIA

Local: Morumbis, em São Paulo-SP



Data: 9 de agosto de 2025, sábado



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Bruno Arleu de Araújo - RJ



Assistentes: Thiago Henrique Neto - RJ e Luiz Claudio Regazone - RJ



VAR: Daniel Nobre Bins - RS

