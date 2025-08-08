Topo

Esporte

São Paulo se aproxima de acordo por venda de Lucas Ferreira a clube europeu

08/08/2025 11h43

O São Paulo está muito próximo de fechar a venda de Lucas Ferreira para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Revelado pelas categorias de base do clube, o meia-atacante não tem tido muitas oportunidades desde a chegada do técnico Hernán Crespo.

Com apenas 19 anos, Lucas Ferreira deverá custar cerca de 8 milhões de euros aos cofres do Shakhtar Donetsk, cerca de R$ 50,6 milhões. A informação foi publicada pelo ge e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Lucas Ferreira despontou com o título da Copinha conquistado com a equipe sub-20, no início do ano. Promovido ao profissional, ele rapidamente se consolidou como uma das primeiras opções do então técnico Luis Zubeldía e, inclusive, chegou a ser titular do São Paulo.

A notícia de que Lucas Ferreira estaria de saída do São Paulo não repercutiu muito bem entre os torcedores, que consideram baixo o valor da venda que está prestes a ser concretizada.

Atravessando grave crise financeira há anos, o Tricolor tem sido obrigado a negociar atletas promissores por valores aquém do potencial deles por causa da necessidade de fazer caixa e se adequar às demandas financeiras impostas pelo FIDC, fundo de investimento do clube.

Lucas Ferreira soma 23 jogos como profissional do São Paulo, marcou um gol, contra o Libertad, na Libertadores, e anotou também uma assistência, na partida contra o Náutico, pela Copa do Brasil.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

UFC Vegas 109: Gabriella Fernandes mira terceira vitória seguida e projeta evolução

Arsenal renova com promessa Nwaneri

Benção do Spider! Anderson Silva visita camp de Khamzat Chimaev antes do UFC 319

São Paulo fica abaixo de metas esportivas e vê prejuízo financeiro de R$ 6,2 milhões no ano

Prefeitura de Santos aprova projeto da nova arena do Santos em cerimônia

Últimas horas: São Paulo corre para ter reforço nas oitavas da Libertadores

Chaveamento da Copa do Brasil 2025: veja regras definidas pela CBF

STJD mantém suspensão a Dudu por 'VTNC' contra Leila e aponta misoginia

Corinthians divulga informações sobre venda de ingressos para o duelo contra o Bahia

Ex-goleiro da seleção alemã é condenado a dois anos de prisão por fraude

Botafogo divulga parcial de ingressos vendidos para o jogo com a LDU no Nilton Santos