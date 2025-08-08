Topo

São Paulo confirma retorno de Lucas para o jogo contra o Vitória

08/08/2025 14h06

O atacante Lucas Moura finalmente estará à disposição do técnico Hernán Crespo. Nesta sexta-feira, o São Paulo confirmou, através de suas redes sociais, o retorno do jogador de 32 anos, que será relacionado para o duelo contra o Vitória, neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Morumbis.

O retorno do atacante já era esperado, visto que Lucas Moura participou normalmente do treino da última quinta-feira com o restante do grupo. O camisa 7 se recuperou de um estiramento na cápsula posterior do joelho direito.

A lesão

Lucas desfalcou o São Paulo por cerca de quatro meses. A lesão do atacante aconteceu durante a semifinal do Campeonato Paulista, no dia 10 de março, contra o Palmeiras, no Allianz Parque.

Posteriormente durante os treinamentos, o atleta sofreu ainda um outro estiramento da cápsula posterior do joelho direito. Neste período, Lucas ainda tentou voltar a atuar em dois jogos no mês de maio: contra o Fortaleza, pelo Brasileirão, e contra o Alianza Lima, pela Libertadores.

Em 2025, Lucas Moura tem apenas 13 partidas disputadas, com três gols marcados e uma assistência.

