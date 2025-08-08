Santos firma parceria com empresa para modernizar estrutura de treinamento; confira

Nesta sexta-feira, o Santos anunciou uma importante parceria que pretende modernizar a preparação física de seus atletas. O clube firmou acordo com o Grupo New Fitness, que atuará por meio de sua marca de musculação e acessórios, a Xtreme, para fornecer equipamentos e suporte técnico para todas as categorias do clube, da base ao profissional, incluindo o futebol feminino.

A iniciativa prevê a entrega de uma ampla linha de aparelhos de alta qualidade, além da criação de um ambiente padronizado e funcional. Isso envolve desde a instalação de pisos técnicos de absorção de impacto até uma comunicação visual personalizada, pensada para valorizar o atleta e incentivar o foco e a motivação durante os treinamentos.

"Estar ao lado do Santos representa para nós não apenas uma conquista, mas uma afirmação do nosso propósito. Apoiar a preparação de atletas de alto nível em um clube com uma história tão grandiosa no esporte mundial reforça nossa missão de levar qualidade e performance onde realmente faz diferença", disse Raquel Oliveira, CEO do Grupo New Fitness.

Além do fornecimento dos equipamentos, o acordo prevê suporte técnico contínuo, montagem especializada e consultoria pós-entrega, garantindo que toda a estrutura esteja alinhada com as necessidades e a cultura esportiva do clube.

Com mais de 20 anos no mercado fitness, o Grupo New Fitness é reconhecido por soluções para treinamento de força, resistência e alto rendimento. A linha Xtreme engloba desde pesos livres e máquinas de musculação até acessórios funcionais como kettlebells e dumbbells.

Sediada em Diadema (SP), a empresa é uma das maiores fornecedoras do Brasil para academias profissionais, clubes esportivos e instituições de alto rendimento.