Santos empresta volante Vinicius Zanocelo ao Ceará

O Santos acertou o empréstimo do volante Vinicius Zanocelo ao Ceará até o fim desta temporada. Fora dos planos da comissão técnica de Cleber Xavier, o jogador recebeu sinal verde para buscar um novo destino e retorna ao futebol cearense, agora para defender o Vozão.

O meio-campista de 23 anos já atuou pelo rival Fortaleza em 2023, quando disputou 12 partidas e marcou um gol. Na sequência, transferiu-se para o Estoril Praia, de Portugal, em que permaneceu até meados de 2025. Pelo clube português, foram 46 jogos e três gols, experiência que ampliou seu repertório antes do retorno ao Brasil.

Revelado pela Ponte Preta, Zanocelo também defendeu a Ferroviária antes de chamar a atenção do Santos, clube que representou entre 2021 e 2023. Seu momento de maior destaque pelo Peixe aconteceu em 2022, temporada em que participou de 50 partidas e se consolidou como peça importante no meio de campo.

A chegada ao Ceará faz parte de um processo de reforço do elenco alvinegro para a sequência da temporada. Antes de Zanocelo, o clube já havia confirmado o retorno do meia Vina, outro nome conhecido e identificado com a torcida. A diretoria ainda busca dois pontas e um centroavante para encorpar o time e ampliar as opções do técnico.

Vinicius Zanocelo é o novo contratado do Ceará. O meio-campista chega à Porangabuçu para reforçar o elenco alvinegro.

No Vozão, Zanocelo disputará posição com Lucas Lima, Fernando Sobral, Dieguinho, Lourenço e Richardson. A expectativa é de que sua experiência no futebol nordestino, somada à vivência internacional, contribua para fortalecer o setor e ajudar o clube a alcançar seus objetivos.

O contrato firmado entre Santos e Ceará prevê vínculo até o final de 2025, mas em regime de empréstimo. Assim, o jogador segue com os direitos econômicos ligados ao clube paulista.