Santos busca reequilíbrio defensivo antes de encarar segundo melhor ataque do Brasileiro

O Santos encara uma difícil missão pela frente neste fim de semana. Com problemas defensivos recentes, o Alvinegro Praiano terá que reencontrar o equilíbrio defensivo antes de encarar o Cruzeiro, vice-líder e dono do segundo melhor ataque do Campeonato Brasileiro.

O setor defensivo vem sendo uma dificuldade constante do Santos. No início do ano, ainda durante a disputa do Paulista, o Peixe sofreu muito com as bolas aéreas. O problema foi resolvido, em partes, após a chegada do técnico Cleber Xavier. Contudo, no recorte recente, o time voltou a apresentar um desequilíbrio no sistema.

Nas últimas quatro partidas, o Santos sofreu oito gols - três contra o Mirassol, dois contra o Internacional, dois contra o Sport e um contra o Juventude. Além disso, na vitória sobre o Jaconero, o time cedeu 20 finalizações ao time gaúcho no Morumbis.

O Santos tem a quinta pior defesa da Série A ao lado do Internacional. Ambas as equipes foram vazadas 22 vezes em 17 rodadas da competição. Cleber Xavier reconheceu as dificuldades recentes do time santista na defesa, disse que a equipe precisa "parar de oscilar" e que tentará buscar o reequilíbrio nesta semana de treinos.

"Desequilibramos um pouco a parte defensiva nesses últimos jogos, acabamos sofrendo oito gols em quatro partidas. Sim, isso preocupa. Por isso, nessa parada [semana livre], vamos tentar reequilibrar para reacertar aquilo que vínhamos fazendo na parte defensiva e continuar fazendo gols na parte ofensiva", disse o técnico em coletiva.

Do outro lado, o Cruzeiro não tem tido piedade de seus adversários. A Raposa detém o segundo melhor ataque do torneio de pontos corridos, com 30 gols marcados em 18 jogos. O time mineiro fica atrás apenas do Flamengo, que soma 31 gols em 17 partidas.

A boa notícia para o Santos é que o Cruzeiro não tem feito grandes jogos no setor ofensivo. Pegando o recorte das mesmas quatro partidas, os comandados de Léo Jardim anotaram apenas três gols - dois contra o Botafogo e um contra o Ceará.

Ainda assim, o Cruzeiro conta com uma figura importante e bastante conhecida pelo Santos: Kaio Jorge. Revelado nas categorias de base do Peixe, o atacante é o atual artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 13 gols marcados. A famosa 'lei do ex' pode, portanto, ser aplicada no confronto.

O duelo entre Santos e Cruzeiro pode ser decisivo para o futuro do técnico Cleber Xavier. Ainda pressionado, o treinador pode vir a ser demitido dependendo do resultado.

O Santos visita o Cruzeiro neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro Praiano ocupa a 15ª colocação, com 18 pontos conquistados, e busca uma melhora defensiva para vencer e subir na tabela.

O Peixe, contudo, não deve poder contar com um de seus zagueiros mais regulares na temporada. João Basso ainda se recupera de uma lesão no músculo adutor esquerdo e não deve ficar à disposição. Além disso, o volante Willian Arão, lesionado, também deve desfalcar a equipe.