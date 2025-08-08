Sampaoli no Santos afetaria Neymar? Comentaristas debatem
As conversas entre Santos e Sampaoli avançaram, apesar de o time da Vila ainda ser comandado por Cléber Xavier. No Fim de Papo, Alicia Klein e Lucas Musetti debateram como seria a possível relação do técnico argentino com Neymar.
Musetti: Neymar vai mandar com qualquer treinador
O Neymar vai mandar no time com qualquer treinador. Inclusive, ele pediu para trocar o horário de um treino recentemente e o horário foi trocado. [...] Com o Cléber é mais fácil essa relação do Neymar [do que seria com o Sampaoli]
Lucas Musetti
Alicia: Neymar S/A terá que aprovar Sampaoli
Não vai chegar ninguém que a Neymar S/A não aprove. Então, qualquer desconforto causado ao Neymar e ao seu estafe vai ser sanado com a saída de quem causar o desconforto. É muito difícil alguém peitar o Neymar.
Alicia Klein
