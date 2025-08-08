Real Madrid renova com artilheiro do Mundial até 2030

Nesta sexta-feira, o Real Madrid anunciou a renovação de contrato do jovem atacante Gonzalo García, destaque no último Mundial de Clubes. O novo vínculo entre clube e atleta é válido até o 31 de junho de 2030.

Com apenas 21 anos, Gonzalo foi o artilheiro do Real Madrid e da Copa do Mundo de Clubes, com quatro gols marcados em seis jogos.

Além disso, o atleta também foi o líder em participações em tentos, com cinco, e despontou no time dos melhores jogadores da competição.

Comunicado oficial: Gonzalo ? Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 8, 2025

Ele ganhou espaço no ataque da equipe do técnico Xabi Alonso por conta das ausências de Kylian Mbappé e Endrick.

O francês foi diagnosticado com uma gastroenterite e desfalcou o Real Madrid durante toda a fase de grupos do torneio. Já o brasileiro revelado pelas categorias de base do Palmeiras se recuperava de uma lesão no tendão da coxa direita.

Ao longo da temporada, Gonzalo García disputou sete jogos pela equipe principal dos Merengues, marcou cinco gols e deu duas assistências. Cria da base do clube, já entrou em campo dez vezes pela equipe profissional.