Real Madrid lança nova terceira camisa inspirada nas arquibancadas do Bernabéu

08/08/2025 09h36

Nesta sexta-feira, o Real Madrid lançou o novo terceiro uniforme para a próxima temporada. Em parceria com a Adidas, a camisa presta homenagem às arquibancadas azuis do Santiago Bernabéu.

Diferente do uniforme principal dos 'Blancos', este é predominantemente azul, com detalhes em zigue-zague nas três listras da Adidas. Na parte de trás da camisa, também é possível ver a sigla RMCF (Real Madrid Club de Fútbol) em amarelo.

A camisa leva o clássico escudo da equipe e o logo Trefoil da marca alemã em branco. No lançamento, porém, o Real Madrid não revelou como será o shorts utilizado.

O lançamento contou com vários jogadores do atual elenco da equipe. Os destaques foram o brasileiro Vinícius Júnior, o inglês Jude Bellingham e o francês Kylian Mbappé. Courtois, Rudiger, Alaba, Éder Militão, Carvajal e Brahim Díaz também participaram da revelação do uniforme.

Além do uniforme, o Real Madrid também lançou polos, coletes, jaquetas, moletons e calças com a mesma estética. O destaque foi um moletom branco, remetendo à clássica camisa de 2008, com as três faixas da Adidas nas mangas.

Foto: Divulgação/Real Madrid

Próxima temporada do Real Madrid

Chegando até as semifinais da Copa do Mundo de Clubes, a pré-temporada do time de Xabi Alonso foi prejudicada. Assim, a equipe madrilenha terá apenas um amistoso antes do início do Campeonato Espanhol. O Real entra em campo nesta terça-feira, às 14h (de Brasília), quando visita o WSG Tirol-AUS, no Tivoli Stadion, em Innsbruck, na Áustria.

Logo depois, o Real Madrid volta suas atenções para o início do Campeonato Espanhol. Na próxima terça-feira (19), a equipe recebe o Osasuna, no Santiago Bernabéu, pela primeira rodada da liga nacional.

