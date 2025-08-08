Quando é o sorteio das quartas da Copa do Brasil 2025? Veja data e horário

Os jogos das quartas de final da Copa do Brasil 2025 serão definidos na próxima terça-feira na sede da CBF, no Rio de Janeiro, às 11h30 (de Brasília).

O que aconteceu

Oito times participam do sorteio. Atlético-MG, Athletico-PR, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco.

Os clubes não serão divididos em potes. Ou seja, não há restrição de confrontos. O chaveamento até a final será definido na terça.

Calendário das quartas de final está definido. As partidas estão previstas para as semanas de 27 de agosto e 11 de setembro, segundo a CBF.

Entidade fará dois sorteios. Além das quartas de final da Copa do Brasil, a data também terá a definição dos jogos das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina, a partir das 10h.

Onde assistir? A CBF transmite o evento ao vivo em seu canal no YouTube.

Calendário da Copa do Brasil

Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro;

Semifinais: 5 e 19 de outubro;

Finais: 2 e 9 de novembro.

Premiação da Copa do Brasil