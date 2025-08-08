Quando é o sorteio das quartas da Copa do Brasil 2025? Veja data e horário
Os jogos das quartas de final da Copa do Brasil 2025 serão definidos na próxima terça-feira na sede da CBF, no Rio de Janeiro, às 11h30 (de Brasília).
O que aconteceu
Oito times participam do sorteio. Atlético-MG, Athletico-PR, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco.
Os clubes não serão divididos em potes. Ou seja, não há restrição de confrontos. O chaveamento até a final será definido na terça.
Calendário das quartas de final está definido. As partidas estão previstas para as semanas de 27 de agosto e 11 de setembro, segundo a CBF.
Entidade fará dois sorteios. Além das quartas de final da Copa do Brasil, a data também terá a definição dos jogos das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina, a partir das 10h.
Onde assistir? A CBF transmite o evento ao vivo em seu canal no YouTube.
Calendário da Copa do Brasil
- Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro;
- Semifinais: 5 e 19 de outubro;
- Finais: 2 e 9 de novembro.
Premiação da Copa do Brasil
- Quartas (8 clubes) - R$ 4.740.750
- Semifinal (4 clubes) - R$ 9.922.500
- Vice-campeão - R$ 33 milhões
- Campeão - R$ 77,1 milhões