PVC: Leila foi muito certeira ao rebater críticas a Abel no Palmeiras

A presidente Leila Pereira foi certeira ao rebater as críticas a Abel Ferreira após a eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil, avaliou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

Segundo PVC, Leila aproveitou o momento de cobrança a Abel para reafirmar o interesse em renovar seu contrato até 2027 — proposta que já está na mesa do português.

A Leila Pereira foi muito bem nessa entrevista. Ela não falou que o Abel está prestigiado, entre aspas, não. Ela disse: 'não, não, não, os caras querem que ele saia, mas eu não quero que ele saia e quero renovar o contrato com ele'.

Ela reiterou que quer renovar o contrato com ele, como Anderson Barros fez na quarta-feira também. A gente entende que o trabalho tem coerência, que nós acertamos e erramos juntos e nós continuamos juntos para tentar acertar.

A Leila foi muito bem, ela foi muito certeira.

Paulo Vinícius Coelho

