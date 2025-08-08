Próximo do Fluminense, Luciano Acosta desembarca no Rio de Janeiro e celebra: "Muito feliz de estar aqui"
Próximo do Fluminense, o argentino Luciano Acosta desembarcou no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, na tarde desta quinta-feira. Vindo do futebol norte-americano, o meia-atacante de 31 anos ainda vai realizar exames médicos antes de ser anunciado pelo Tricolor Carioca.
"Muito feliz de estar aqui e começar esta nova etapa. É um desafio muito grande na minha carreira que eu decidi aceitar, jogar em um clube grande como o Fluminense. Estou pronto", disse Luciano Acosta no desembarque.
O Fluminense desembolsou cerca de R$ 22 milhões ao Dallas FC, dos Estados Unidos, por 100% dos direitos econômicos de Luciano Acosta, de acordo com o jornal O Dia. Se aprovado nos exames médicos, o argentino vai assinar um contrato de três anos com o Tricolor Carioca.
A equipe do técnico Renato Gaúcho volta a campo neste sábado, às 21 horas (de Brasília), quando visita o Bahia, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova. O Tricolor Carioca ocupa a 9ª posição, com 23 pontos. A equipe baiana é a 6ª colocada, com 29 pontos conquistados.
Amanhã tem @brasileirao na Fonte Nova! VAMOS, FLUZÃO! pic.twitter.com/wEhoK2Emrt
? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 8, 2025
Carreira de Luciano Acosta
Revelado pelas categorias de base do Boca Juniors em 2014, Luciano Acosta ainda teve passagem pelo Estudiantes antes de deixar o futebol argentino, em fevereiro de 2016, para defender o DC United.
O meia-atacante também passou pelo Atlas, do México, até chegar ao FC Cincinnati, em março de 2021. No clube norte-americano, Luciano Acosta viveu o melhor momento da carreira. Ao todo, disputou 151 jogos, marcou 54 gols, deu 53 assistências e foi o eleito MVP da temporada da MLS em 2023.
No último mês de fevereiro, o argentino foi anunciado pelo Dallas FC, onde anotou sete gols e deu uma assistência, em 23 partidas.