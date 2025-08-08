Provocação cultural: Comentaristas aprovam vídeo de Memphis com porco

No dia seguinte à classificação do Corinthians na Copa do Brasil diante do Palmeiras, Memphis publicou um vídeo nas redes sociais em que aparece em frente a um porco enjaulado. No Fim de Papo, Alicia Klein, Livia Camillo e Lucas Musetti elogiaram o tom da provocação.

O Corinthians eliminou o rival com duas vitórias nas oitavas de final: 1 a 0 na Arena Neo Química, e 2 a 0 no Allianz Parque.

Musetti: Provocação culta

Nota 10. Provocação culta. [...] Maravilhoso. É o poder do Dérbi. Gestão de redes sociais, provocação culta, divulgação de ponto turístico. Excelente.

Lucas Musetti

Alicia: Difícil criticar quem usa obra de arte

É totalmente do jogo. Ele usou uma obra de arte para zoar o Palmeiras. É difícil criticar e esperar que fosse fazer algo diferente. Ele sabe muito bem usar esses momentos para se promover. A subida na bola, por exemplo, escondeu o fato de que ele não fez nada naquele jogo. E ele ficou eternizado como quem tirou onda, cresceu e entendeu o tamanho do clássico.

Alicia Klein

Livia: Pressão sobre Memphis acabou

De bom gosto. É uma brincadeira, uma provocação uma piada, não tem palavrão. É como a cesta de doces da vovó. Eu gosto desse tipo de brincadeira. É um ponto interessante do Depay. Nas últimas semanas, ele foi muito questionado.

A pressão que havia sobre Memphis e Dorival acaba. E muito se falou sobre a torcida cobrando o Memphis - e agora ele é abraçado na piada.

Livia Camillo

