Presidente do Santos despista sondagem a Sampaoli: "O técnico é Cleber Xavier"

Mesmo com a diretoria se movimentando nos bastidores e sondando possíveis nomes para o comando técnico, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, reafirmou nesta quinta-feira, durante a cerimônia de aprovação da nova arena da Vila Belmiro, que Cléber Xavier segue como treinador da equipe principal.

"O técnico do Santos é o Cléber Xavier. Teremos, no domingo, um importante compromisso contra o líder do Campeonato Brasileiro (Cruzeiro)", cravou o mandatário alvinegro, em cerimônia de aprovação da nova arena do Santos.

O treino de hoje foi na Vila Belmiro! ? pic.twitter.com/kee2Gt8cny ? Santos FC (@SantosFC) August 8, 2025

A declaração chega em meio a um momento de instabilidade no cargo. Desde que assumiu o Santos no fim de abril, após a demissão de Pedro Caixinha, Cléber Xavier soma quatro vitórias, quatro empates e cinco derrotas em 13 partidas. No último compromisso, mesmo com a vitória por 3 a 1 sobre o Juventude no Morumbis, a atuação da equipe foi criticada, e o técnico chegou a ser vaiado pela torcida antes da bola rolar.

Internamente, o nome de Jorge Sampaoli, atualmente livre no mercado, passou a ser avaliado como possível substituto. O argentino tem histórico recente no clube: em 2019, comandou o Santos em 63 jogos, com 35 vitórias, 13 empates e 15 derrotas. Na ocasião, levou o time ao vice-campeonato brasileiro com um futebol ofensivo e envolvente, que deixou boa impressão entre os torcedores.

Desde então, Sampaoli passou por Atlético-MG, Olympique de Marselha, Sevilla, Flamengo e Rennes. A sondagem inicial ao treinador argentino foi divulgada pelo jornalista Pablo Paván e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Mesmo respaldado publicamente por Teixeira, Cléber ainda vive situação delicada. O jogo contra o Cruzeiro, domingo, às 18h30 (de Brasília), no Mineirão, é tratado como decisivo para sua permanência. Uma derrota pode selar sua saída, especialmente com a sombra de Sampaoli rondando a Vila.

Fase do Santos

No momento, o Santos ocupa a 15ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 18 pontos ? apenas três a mais que o Vasco, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O Cruzeiro, adversário do fim de semana, é o vice-líder com 37 pontos e vive grande fase.