Pôster do Noche UFC destaca duelo verde-amarelo entre Diego Lopes e Jean Silva

Programado para acontecer no próximo dia 13 de setembro, em San Antonio (EUA), o Noche UFC ganhou seu pôster oficial, divulgado na última quinta-feira (7), nas redes sociais da organização (veja abaixo ou clique aqui). E apesar do show homenagear a Independência do México, dois brasileiros foram escolhidos como protagonistas - do card e da arte promocional.

Estrelas em ascensão do peso-pena (66 kg), onde ocupam a segunda e a décima colocações no ranking da entidade, Diego Lopes e Jean Silva farão a luta principal da noite do dia 13 de setembro e aparecem em absoluto destaque no pôster do Noche UFC. Tudo bem que Lopes, radicado há anos no México, também representa o país onde reside e treina, mas o manauara não esquece suas raízes.

Rivalidade real ou fake?

Antes mesmo de serem escalados para se enfrentarem na luta principal do Noche UFC, Jean Silva e Diego Lopes já possuíam uma rivalidade. Em agosto de 2024, quando ambos estavam em momentos distintos de suas respectivas carreiras, o atleta paulista da equipe 'Fighting Nerds' relatou um desentendimento com o compatriota nos bastidores de um evento.

De acordo com Jean, seu agora concorrente à época entrou no ambiente em que ele estava e cumprimentou todos os presentes, menos ele próprio, o ignorando completamente. Posteriormente, o 'Franja' - como Diego passou a ser apelidado por alguns, devido ao corte de cabelo - chegou a questionar a versão do representante da Fighting Nerds, mas já havia virado um alvo do compatriota.

Desde então, algumas farpas foram trocadas publicamente, com Jean liderando no quesito volume de provocações. Por sua vez, Lopes - mais contido nas provocações - acusou seu próximo adversário de fabricar uma rivalidade entre os dois como uma forma de se autopromover dentro da organização.

Nerd favorito

Apesar de ocupar uma posição abaixo no ranking da categoria, Jean Silva surge como favorito para o confronto contra Diego Lopes nas bolsas de apostas. De acordo com o site especializado 'DraftKings', o atleta da equipe 'Fighting Nerds' abriu com uma 'odd' (probabilidade) de -192, enquanto o brasileiro radicado no México recebeu uma odd de +160.

Os valores das odds são mutáveis, variando de acordo com a movimentação das apostas feitas pelos apostadores. Portanto, até o dia 13 de setembro, muita coisa pode mudar, inclusive com o ex-desafiante ao cinturão peso-pena do UFC dando a volta por cima e deixando o status de azarão para trás.

