Pleno do STJD mantém suspensão do atacante Dudu, do Atlético-MG, por ofensas a Leila Pereira

08/08/2025 13h20

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) manteve, nesta sexta-feira, a punição de seis jogos ao atacante Dudu, do Atlético-MG, pelas ofensas proferidas em rede social em janeiro, à presidente do Palmeiras, Leila Pereira. O jogador já cumpriu três partidas e ficará fora dos próximos três compromissos da equipe mineira no Brasileiro (Vasco, Grêmio e São Paulo).

Além da punição, ele ainda terá de pagar uma multa no valor de R$ 90 mil. Por maioria, o recurso, que tentava livrar o atleta da penalização em primeira instância, foi negado. No entendimento dos auditores, as ofensas tiveram um sentido misógino.

O atleta foi denunciado no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala sobre punição a quem praticar ato discriminatório. De acordo com a relatora Antonieta da Silva, "a decisão da Quinta Comissão foi acertada ao enquadrar o atleta no artigo 243-G, pois ele manifestou postura que inferioriza e desqualifica a mulher". Ainda segundo ela, "considerando a gravidade da conduta, a pena é adequada e proporcional".

Por meio de um efeito suspensivo, Dudu pode entrar em campo no confronto contra o Flamengo, nesta quarta-feira, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, em Belo Horizonte. Ele entrou em campo no segundo tempo da partida e atuou por 46 minutos.

As divergências na relação entre Leila Pereira e Dudu ganharam força quando o atacante ainda era do Palmeiras e chegou a ser anunciado pelo Cruzeiro, em uma transferência que não deu certo. Em janeiro deste ano, já depois de deixar o clube paulista, ele fez um publicação com ofensas à presidente palmeirense. "O caminhão estava pesado e mandaram eu sair pela porta dos fundos. Minha história foi gigante e sincera, diferente da sua, senhora Leila Pereira. Me esquece, VTNC", escreveu o jogador.

