Situação e oposição do Palmeiras se unem e querem que Leila cobre Abel

Leila Pereira, presidente do Palmeiras Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF
Flavio Latif
do UOL

Do UOL, em São Paulo (SP)

08/08/2025 05h30

As cobranças a Abel Ferreira não ficaram só nas arquibancadas do Allianz Parque após a eliminação do Palmeiras em casa para o maior rival. Nos bastidores, conselheiros da oposição e da situação se uniram por uma cobrança maior de Leila Pereira em cima do trabalho de Abel.

O que aconteceu

Ambas as partes entendem que Abel Ferreira é pouco cobrado por Leila — principalmente pelos mais de R$ 500 milhões gastos em reforços e a qualidade do futebol apresentado nesta temporada.

Essa não é a primeira vez que a insatisfação com Leila une os dois lados do Conselho. No mês passado, com a informação de que um grupo de conselheiros articulava uma mudança no estatuto do clube para permitir um terceiro mandato de Leila, isso também aconteceu. Não são todos os aliados dela que concordam com esse movimento.

A oposição aguarda um movimento mais forte da situação por uma postura diferente de Leila, mas sabe que o cenário é muito difícil: são 300 conselheiros, e a oposição tem pouco mais de 30 nomes.

O movimento contra Abel começou no final do ano passado com as quedas precoces nas Copas e um fim de temporada que deixou a desejar. Após a eliminação contra o Corinthians, parte da torcida tentou abafar os xingamentos a Abel, mas ficou claro que o coro aumentou.

As entrevistas de Abel e Barros após a eliminação também não caíram bem para alguns conselheiros. Abel reforçou que antes de sua chegada o Palmeiras era um time "desorganizado e sem rumo", e Anderson corroborou a intenção de renovar com o treinador português.

O entendimento é de que Abel tem carta branca para tomar qualquer decisão sem ser cobrado por Leila e Barros. A direção afirma que ninguém se cobra mais por resultados do que eles mesmos e os jogadores no dia a dia.

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo, às 16h (de Brasília), contra o Ceará, no Allianz Parque, pelo Brasileirão.

