Topo

Esporte

OPINIÃO

Palmeiras: Vojvoda, Jesus? Comentaristas dizem quem poderia substituir Abel

do UOL

Colaboração para o UOL

08/08/2025 00h58

Diante da crescente pressão sobre Abel Ferreira no Palmeiras, Lucas Musetti e Livia Camillo avaliaram, no Fim de Papo, se haveria algum substituto pronto para assumir o clube alviverde.

A pressão aumentou em 2025 com duas derrotas para o Corinthians em confrontos decisivos - na final do Campeonato Paulista e nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Musetti: Palmeiras precisaria de tempo para achar substituto

Acho difícil que a mudança [de técnico] ocorra agora e, olhando para o mercado, se a gente não for pensar em um grande nome estrangeiro, talvez a gente olhe para o Vojvoda.

Relacionadas

Latif: Abel está chateado com xingamentos; staff vê ingratidão da torcida

'Abel desceu do Olimpo': Colunistas debatem xingamentos no Palmeiras

Copa do Brasil: veja os gols e os melhores momentos da volta das oitavas

Mas ele saiu de trabalhos médios na Argentina para o Fortaleza, que não tem o mesmo tamanho e investimento do Palmeiras. Será que ele seria capaz de lidar com tanta pressão? Com torcedor que, depois de tantos títulos xinga o treinador? O Vojvoda, o Sampaoli?

Não vejo ninguém no futebol brasileiro com essa envergadura. Se for pensar em uma mudança de um treinador tão vitorioso, deveria se preparar antes e olhar muito o mercado.
Lucas Musetti

Livia: Relação está desgastada, mas mudança não deve ser imediata

A gente não deve fazer esse comparativo agora, até porque não é uma situação imediata. É algo que vem se arrastando e deve continuar assim. E eu lamento por isso justamente pela história que o Abel construiu no Palmeiras - uma história de muitos títulos, mas que está desgastada. E eu vejo o Palmeiras arrastando isso até o limite.
Livia Camillo

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)
Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)
Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)
Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)
Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.
08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia
14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao programa completo

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Sampaoli no Santos afetaria Neymar? Comentaristas debatem

Provocação cultural: Comentaristas aprovam vídeo de Memphis com porco

Palmeiras: Vojvoda, Jesus? Comentaristas dizem quem poderia substituir Abel

Copa do Brasil: veja os gols e os melhores momentos da volta das oitavas

Seleção Brasileira sub-20 fecha preparação para amistoso com o Paraguai

Mboko, de 18 anos, surpreende a experiente Osaka e conquista o título em Montreal

Após classificação do Cruzeiro, Cássio destaca "tranquilidade" em pênalti defendido

Cruzeiro vence o CRB e se classifica na Copa do Brasil; Vasco também avança às quartas de final

Com Corinthians, quartas da Copa do Brasil têm classificados definidos

Cássio pega pênalti, Cruzeiro vence CRB e vai às quartas da Copa do Brasil

Cruzeiro aproveita falha do CRB, vê Cássio se agigantar e vai às quartas