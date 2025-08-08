Palmeiras: Vojvoda, Jesus? Comentaristas dizem quem poderia substituir Abel

Diante da crescente pressão sobre Abel Ferreira no Palmeiras, Lucas Musetti e Livia Camillo avaliaram, no Fim de Papo, se haveria algum substituto pronto para assumir o clube alviverde.

A pressão aumentou em 2025 com duas derrotas para o Corinthians em confrontos decisivos - na final do Campeonato Paulista e nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Musetti: Palmeiras precisaria de tempo para achar substituto

Acho difícil que a mudança [de técnico] ocorra agora e, olhando para o mercado, se a gente não for pensar em um grande nome estrangeiro, talvez a gente olhe para o Vojvoda.

Mas ele saiu de trabalhos médios na Argentina para o Fortaleza, que não tem o mesmo tamanho e investimento do Palmeiras. Será que ele seria capaz de lidar com tanta pressão? Com torcedor que, depois de tantos títulos xinga o treinador? O Vojvoda, o Sampaoli?

Não vejo ninguém no futebol brasileiro com essa envergadura. Se for pensar em uma mudança de um treinador tão vitorioso, deveria se preparar antes e olhar muito o mercado.

Lucas Musetti

Livia: Relação está desgastada, mas mudança não deve ser imediata

A gente não deve fazer esse comparativo agora, até porque não é uma situação imediata. É algo que vem se arrastando e deve continuar assim. E eu lamento por isso justamente pela história que o Abel construiu no Palmeiras - uma história de muitos títulos, mas que está desgastada. E eu vejo o Palmeiras arrastando isso até o limite.

Livia Camillo

