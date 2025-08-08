Palmeiras tem segundo ano com mais Derbys, e fecha 2025 sem vencer o Corinthians no Allianz Parque

O Palmeiras amargou, na última quarta-feira, a eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil ao ser derrotado pelo Corinthians, no Allianz Parque, por 2 a 0. O ano de 2025 foi o segundo com mais Derbys realizados. E, o Verdão fecha a temporada sem vencer o rival em casa.

As equipes ainda se enfrentam mais uma vez neste ano - a sétima - no dia 31 de agosto, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas, o duelo está marcado para acontecer na Neo Química Arena, às 18h30 (de Brasília). No primeiro turno, na única vitória do Palmeiras, por 2 a 0, o clássico foi disputado na Arena Barueri.

Na primeira fase do Paulista, as equipes empataram por 1 a 1 no Allianz. Depois, no primeiro jogo da final, na casa palmeirense, o Timão levou a melhor por 1 a 0 e depois confirmou o título com um empate por 0 a 0 na Neo Química Arena.

Já na Copa do Brasil, o Palmeiras sofreu duas derrotas: a primeira na casa do rival, por 1 a 0, e a última em casa, por 2 a 0. Consequentemente, acabou dando adeus à competição. Com os dois reveses, o Verdão voltou a sofrer duas derrotas seguidas para o rival depois de sete anos.

O ano de 1999 foi o que mais teve Palmeiras x Corinthians, com oito jogos (quatro vitórias alviverdes, três vitórias alvinegras e um empate). 2025 fica ao lado do de 2000 como segundo com mais Derbys. Nesta oportunidade, foram duas vitórias alviverdes, quatro vitórias alvinegras e um empate.

Veja todos os Palmeiras x Corinthians de 2025

Palmeiras 0x2 Corinthians - Allianz Parque (Copa do Brasil)



Corinthians 1×0 Palmeiras - Neo Química Arena (Copa do Brasil)



Palmeiras 2×0 Corinthians - Arena Barueri (Brasileirão)



Corinthians 0x0 Palmeiras - Neo Química Arena (Paulista)



Palmeiras 0x1 Corinthians - Allianz Parque (Paulista)



Palmeiras 1×1 Corinthians - Allianz Parque (Paulista)