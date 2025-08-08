Topo

Esporte

Palmeiras tem segundo ano com mais Derbys, e fecha 2025 sem vencer o Corinthians no Allianz Parque

08/08/2025 07h00

O Palmeiras amargou, na última quarta-feira, a eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil ao ser derrotado pelo Corinthians, no Allianz Parque, por 2 a 0. O ano de 2025 foi o segundo com mais Derbys realizados. E, o Verdão fecha a temporada sem vencer o rival em casa.

As equipes ainda se enfrentam mais uma vez neste ano - a sétima - no dia 31 de agosto, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas, o duelo está marcado para acontecer na Neo Química Arena, às 18h30 (de Brasília). No primeiro turno, na única vitória do Palmeiras, por 2 a 0, o clássico foi disputado na Arena Barueri.

Na primeira fase do Paulista, as equipes empataram por 1 a 1 no Allianz. Depois, no primeiro jogo da final, na casa palmeirense, o Timão levou a melhor por 1 a 0 e depois confirmou o título com um empate por 0 a 0 na Neo Química Arena.

Já na Copa do Brasil, o Palmeiras sofreu duas derrotas: a primeira na casa do rival, por 1 a 0, e a última em casa, por 2 a 0. Consequentemente, acabou dando adeus à competição. Com os dois reveses, o Verdão voltou a sofrer duas derrotas seguidas para o rival depois de sete anos.

O ano de 1999 foi o que mais teve Palmeiras x Corinthians, com oito jogos (quatro vitórias alviverdes, três vitórias alvinegras e um empate). 2025 fica ao lado do de 2000 como segundo com mais Derbys. Nesta oportunidade, foram duas vitórias alviverdes, quatro vitórias alvinegras e um empate.

Veja todos os Palmeiras x Corinthians de 2025

Palmeiras 0x2 Corinthians - Allianz Parque (Copa do Brasil)

Corinthians 1×0 Palmeiras - Neo Química Arena (Copa do Brasil)

Palmeiras 2×0 Corinthians - Arena Barueri (Brasileirão)

Corinthians 0x0 Palmeiras - Neo Química Arena (Paulista)

Palmeiras 0x1 Corinthians - Allianz Parque (Paulista)

Palmeiras 1×1 Corinthians - Allianz Parque (Paulista)

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Corinthians intensifica conversas para renovar com Gustavo Henrique

Com pouco tempo de preparação, Pedrita promete surpresa no UFC Vegas 109

Bontempo faz valer chance como titular e pede passagem no meio-campo do Santos

Fora da Copa do Brasil, São Paulo sofre "virada" em mata-mata após três anos

Palmeiras tem segundo ano com mais Derbys, e fecha 2025 sem vencer o Corinthians no Allianz Parque

Palmeiras monitora mercado da bola e segue em busca de reposição para Ríos

Lesionado, Memphis deve perder jogo da Copa do Brasil pelo Corinthians; veja prazo

UFC 319: Chimaev credita Donald Trump por solução de problema com visto e volta aos EUA

Santos busca reequilíbrio defensivo antes de encarar segundo melhor ataque do Brasileiro

Hernán Crespo pode ter setor ofensivo inédito no São Paulo contra o Vitória

Filipe Toledo é eliminado em Teahupoo e está fora da briga pelo tri mundial