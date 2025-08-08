Palmeiras monitora mercado da bola e segue em busca de reposição para Ríos

O Palmeiras oficializou dois reforços nesta janela de transferências, que segue aberta até o dia 1° de setembro. O clube ainda tem lacunas no elenco, segue monitorando o mercado da bola e tem como um dos focos uma reposição para o meio-campo devido a saída de Richard Ríos após a Copa do Mundo de Clubes.

Depois da transferência de Ríos, Lucas Evangelista assumiu a vaga entre os titulares. Diretoria e comissão tratam a chegada do camisa 30, que aconteceu em março desse ano, como uma antecipação à saída do colombiano. Mesmo assim, não descartam a chegada de um novo nome.

Alguns dos nomes especulados no clube foram dos meias Nelson Deossa, do Monterrey (MEX) e Marcel Ruíz, do Toluca (MEX). Contudo, as negociações não avançaram. Barros, ainda reforçou a confiança no elenco para dar sequência à temporada.

"Nós trouxemos o Richard Ríos quando ele estava no Guarani disputando o Campeonato Paulista. Trouxemos o Evangelista pensando nessa condição: de equilibrar a equipe mesmo com esse movimento já definido pós-Mundial. A gente vai buscar, sim, vai reencontrar outra peça para recompor e fortalecer essa equipe. Mas, nós sabemos que os atletas que temos hoje são extremamente capazes de levar o Palmeiras para onde ele deve estar", afirmou Anderson Barros.

"Quando trouxemos jogadores, como o próprio Vitor Roque, todos percebemos que é uma contratação excepcional, e é. Vai acontecer naturalmente, assim como de outros que trouxemos. Só quero que a gente tenha esse equilíbrio porque o Palmeiras sempre conseguiu. Sempre fui extremamente cobrado e sempre mantivemos uma linha e dessa linha o Palmeiras sempre conseguiu chegar no lugar onde tinha que estar", seguiu.

Os dois atletas que chegaram ao Palmeiras nesta janela foram Ramón Sosa e Khellven. O primeiro chegou como uma reposição para o ataque depois de o Verdão perder Estêvão, para o Chelsea, e Paulinho, que passou por cirurgia na perna direita e só volta a ficar à disposição do time em 2026.

Já Khellven chegou poucos dias depois da saída de Mayke, negociado com o Santos. Ele chega como uma opção para a lateral direita, que conta com Giay e Marcos Rocha. Este último tem contrato apenas até o fim deste ano e deve deixar o clube depois disso.

O Palmeiras ainda disputa o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Depois da eliminação na Copa do Brasil, o Verdão busca se manter entre os primeiros do Brasileirão e entra em campo no domingo para enfrentar o Ceará, a partir das 16 horas (de Brasília), no Allianz Parque.