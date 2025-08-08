Palmeiras demora a engrenar em meio à reformulação, e Abel sofre pressão para não passar o ano sem título

O Palmeiras sofreu entre o fim da última temporada e a atual a maior reformulação no time desde a chegada do técnico Abel Ferreira. O próprio diretor de futebol o clube, Anderson Barros reconheceu que o rendimento não está sendo compatível com o investimento feito. Em meio às mudanças, o Palmeiras tem sofrido para engrenar e Abel Ferreira vem sofrendo pressão.

O treinador chegou ao Palmeiras em 2020 e tem contrato válido até dezembro deste ano. Neste período, conquistou dez títulos, ou seja, pelo menos um por ano. Campeão Paulista por quatro anos seguidos, não conseguiu levar o time ao titulo do Estadual neste ano e chega a agosto, ainda sem nenhuma conquista.

Na última quarta-feira, depois da eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil para o Corinthians, o treinador evitou adotar um tom pessimista e valorizou o desempenho recente da equipe pré-Copa do Mundo de Clubes. Após o torneio, o Verdão perdeu duas peças fundamentais: Estêvão e Ríos, e tem tentado encontrar sua melhor formação.

"Estamos fazendo uma análise muito em cima do momento e as coisas não podem ser vistas desse modo, mas entendo perfeitamente todas as críticas. Se lembrarmos que antes do jogo contra o Flamengo, estávamos em primeiro no Brasileiro, na Libertadores, fomos à final do Paulista, tínhamos ganhado 4 seguidos. Entre saídas e entradas, estamos falando de saídas, entradas e lesões, vendas, mais de 20 jogadores, promoções, contratações... Sempre fomos conseguindo organizar a equipe do nosso jeito", analisou Abel.

O clima após a eliminação no Allianz Parque esquentou com a torcida, que não poupou nos protestos a Abel, à diretoria e aos jogadores. Esse foi o sexto Derby do ano, o quarto de caráter decisivo. Antes os times haviam se enfrentado na final do Paulista, em dois jogos, com o Verdão ficando com o vice.

A equipe alviverde ainda segue viva em dois campeonatos: Brasileiro, do qual é o terceiro colocado, com 33 pontos, e Libertadores, prestes a disputar as oitavas de final. Abel Ferreira diz enxergar potencial no elenco e tem como função tirar o melhor deles.

"Quando se fala em cima de um Derby, disse isso aos jogadores: 'a fogueira está aí ardendo' e cabe a nós se queremos ajudar o Palmeiras ou que ele incendeie. Muita gente quer que continue colocando lenha na fogueira. Mas vamos fazer o que sempre fizemos e não vou alterar uma vírgula do que sempre disse. Vamos continuar trabalhando, melhorando os jogadores. Apesar de ser uma equipe jovem, com maturidade também e com potencial. E nossa função é tirar esse potencial seja nos próximos tempos ou nos próximos anos", concluiu.

O Palmeiras volta a campo neste domingo, quando enfrenta o Ceará, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16 horas (de Brasília), no Allianz Parque.