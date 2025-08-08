No peso! Esquadrão Brasileiro passa ileso pela balança do UFC Vegas 109

Os cinco representantes do 'Esquadrão Brasileiro' escalados para o card do UFC Vegas 109 passaram ilesos pela balança da pesagem oficial do evento, realizada nesta sexta-feira (8). Assim, Iasmin Lucindo, Jean Matsumoto, Raffael Cerqueira, Priscila Pedrita e Gabriella Fernandes confirmaram suas respectivas lutas no show que acontece neste sábado (9), em Las Vegas (EUA).

Todos os lutadores tupiniquins se apresentaram no palco montado no 'Apex' na primeira leva de atletas. Última entre os brasileiros a subir na balança, a top 10 do peso-palha (52 kg) Iasmin Lucindo cravou 52,1 kg, enquanto sua adversária, a veterana Angela Hill, surgiu cerca de 500 gramas mais pesada.

Também escalado para entrar em ação no card principal do UFC Vegas 109, o paulista Jean Matsumoto bateu 61,7 kg - dentro do limite estabelecido pela categoria dos galos (61 kg) - e confirmou seu duelo contra Miles Johns, que registrou o peso de 61,2 kg na balança.

Ainda em busca de sua primeira vitória na organização, o meio-pesado (93 kg) Raffael Cerqueira cravou 92 kg, aproximadamente 1,4 kg abaixo da marca registrada pelo seu oponente neste sábado, no card preliminar do UFC Vegas 109, o americano Julius Walker. Já Priscila Pedrita pesou 60 kg cravados, enquanto sua adversária, a panamenha Joselyn Edwards falhou ao registrar 61,8 kg.

Por fim, Gabriella Fernandes marcou 57 kg na pesagem desta sexta-feira. Embalada por duas vitórias seguidas, a brasileira enfrenta a lituana Julija Stoliarenko, que excedeu o limite de peso da categoria dos moscas em 0,25 libras - aproximadamente 100 gramas - mesmo se pesando com a ajuda do biombo e sem roupa.

Pesagem oficial do UFC Vegas 109:

Roman Dolidze (84,1 kg) vs Anthony Hernandez (84,6 kg)*

Steve Erceg (61,4 kg) vs Ode' Osbourne (61,4 kg)

Iasmin Lucindo (52,1 kg) vs Angela Hill (52,6 kg)

Andre Fili (66,2 kg) vs Christian Rodriguez (66,2 kg)

Miles Johns (61,2 kg) vs Jean Matsumoto (61,7 kg)

Eryk Anders (84,3 kg) vs Christian Leroy Duncan (83,9 kg)

Julius Walker (93,4 kg) vs Raffael Cerqueira (92 kg)

Elijah Smith (61,7 kg) vs Toshiomi Kazama (61,2 kg)

Joselyn Edwards (61,8)** vs Priscila Pedrita (60 kg)

Uros Medic (77,5 kg) vs Gilbert Urbina (77,5 kg)

Gabriella Fernandes (57 kg) vs Julija Stoliarenko (57,2 kg)***

Cody Brundage (91,8 kg) vs Eric McConico (92,7 kg)

*Anthony Hernandez excedeu o limite da categoria dos médios em 0,5 libras (cerca de 200 gramas)

**Joselyn Edwards excedeu o limite da categoria dos galos em 0,25 (cerca de 100 gramas)

***Julija Stoliarenko excedeu o limite da categoria dos moscas em 0,25 libras (cerca de 100 gramas)

