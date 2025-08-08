Topo

No ano do centenário, Mirassol lança uniforme comemorativo em homenagem a Seleção Brasileira de 1970

08/08/2025 11h11

Destaque do Campeonato Brasileiro, o Mirassol comemora seu centenário em 2025. Para marcar esse momento simbólico, junto com a Athleta, o clube anunciou, nesta sexta-feira, o lançamento de um uniforme comemorativo inspirado na camisa da Seleção Brasileira tricampeã Mundial em 1970. O modelo será utilizado pela equipe em sua primeira partida oficial no Maracanã.

Neste sábado, às 18h30 (de Brasília), o Mirassol visita o Flamengo, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Em sua primeira participação na Série A, o clube paulista ocupa a 5ª posição, com 28 pontos conquistados. Por outro lado, o Rubro-negro é o líder, com 37 pontos.

O Mirassol vem de nove rodadas de invencibilidade, com seis vitórias e três empates no período. Além disso, ao lado do Flamengo, é o time com menos derrotas na competição, com apenas dois revezes.

A partida ainda vai marcar a estreia oficial do uniforme comemorativo. Fundada em 1935, a Athleta foi a fornecedora oficial da Seleção Brasileira durante os títulos Mundiais de 1958, 1962 e 1970. Já o Mirassol completa 100 anos de existência no próximo dia 9 de novembro.

No mesmo estilo da camisa utilizada pelo Brasil na Copa do Mundo do México, o uniforme do Mirassol é todo amarelo. A gola, na cor verde, leva o ano de 1970 escrito na parte de trás. Para completar, o calção é azul.

As camisas estarão disponíveis em edição limitada e numeradas individualmente, tornando cada peça única e exclusiva, nas lojas conceito da Athleta e Mirassol. Além do selo de autenticidade assinado por Gérson, campeão Mundial em 1970, o uniforme traz um patch comemorativo dos 90 anos da marca, um selo interno em formato de triângulo, referência à assinatura original da fornecedora nas peças da época, e a numeração exclusiva de cada camisa.

