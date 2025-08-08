Neymar engata sequência positiva e assume vice-artilharia do Santos em 2025

Neymar foi um dos grandes personagens do Santos na vitória da última segunda-feira sobre o Juventude, por 3 a 1, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O craque, que voltou a engatar uma série positiva de cinco jogos, balançou as redes duas vezes no triunfo conquistado no Morumbis.

No primeiro lance, o craque aproveitou rebote e empurrou para o fundo das redes. Depois, cobrou pênalti com maestria. Os dois gols marcados na vitória contra o Juventude levaram Neymar à condição de vice-artilheiro do Santos em 2025, posto que não ocupa sozinho.

No momento, Neymar divide a vice-artilharia do Santos com Tiquinho Soares. Ambos balançaram as redes seis vezes na temporada, mas o centroavante vive um jejum de quase quatro meses. Guilherme, por sua vez, segue isolado no topo da lista, com 12 tentos.

O camisa 10 do Santos abriu sua contagem de gols no retorno ao futebol brasileiro contra o Água Santa, ainda pelo Campeonato Paulista. O craque ainda foi às redes outras duas vezes no Estadual: diante de Inter de Limeira, quando fez um gol olímpico, e nas quartas de final contra o RB Bragantino, em cobrança de falta.

Depois disso, Neymar precisou ficar afastado dos gramados por cerca de um mês por um problema muscular. O astro até chegou a retornar, mas se machucou novamente e foi ausência por mais um mês. Ele voltou a ficar à disposição contra o CRB e vem sendo peça fundamental da equipe.

Recuperado de problemas físicos, o craque voltou a balançar as redes no último dia 16 de julho, quando anotou um belo gol para dar a vitória ao Santos sobre o Flamengo, na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por fim, marcou duas vezes contra o Juventude e alcançou os seis gols.

Se for às redes mais uma vez, ele ultrapassa Tiquinho Soares e se isola como vice-artilheiro da equipe em 2025. Para alcançar Guilherme, porém, o craque terá que fazer um esforço um pouco maior. No momento, seis gols separam o astro santista do camisa 11, que deve voltar de lesão e reforçar o time contra o Cruzeiro.

Ao todo, Neymar soma seis gols e três assistências em 17 jogos (13 como titular) pelo Santos em 2025. De acordo com dados do Sofascore, o astro precisa de apenas 133 minutos para participar de um gol. Ele criou sete grandes chances e distribuiu 46 passes decisivos.

Neymar pelo @SantosFC em 2025: ?? 17 jogos (13 titular)

? 6 gols

?? 3 assistências

?? 9 participações em gols (!)

? 133 mins p/ participar de gol (!)

? 7 grandes chances criadas (!)

? 46 passes decisivos (!)

? 42 finalizações (19 no gol)

? 26 dribles certos (!)

? 57... pic.twitter.com/jlTbyTIHUI ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) August 6, 2025

Neymar volta a alcançar sequência de cinco jogos após três anos

Neymar foi titular e completou os 90 minutos em campo pelo Santos na vitória sobre o Juventude. O camisa 10 chegou a cinco jogos consecutivos, sequência pessoal inédita na temporada. O craque ainda não havia tido uma série tão positiva de partidas de participação integral.

Neste 2025, o capitão santista esteve em campo e disputou os 90 minutos nas vitórias sobre Flamengo (1 a 0) e Juventude (3 a 1), nas derrotas para Internacional (2 a 1) e Mirassol (3 a 0), e no empate em 2 a 2 contra o Sport.

A última vez que o astro completou os 90 minutos em cinco partidas seguidas havia sido ainda em 2022, quando defendia a camisa do Paris Saint-Germain. Entre julho e agosto daquele ano, Neymar disputou o mesmo número de jogos consecutivos (contra Nantes, pela Copa da França, e contra Clermont, Montpellier, Lille e Monaco).

Desde então, uma combinação de lesões e suspensões comprometeu sua continuidade em campo, resultando em múltiplas ausências ao longo dos anos.

Agora, Neymar parece mais saudável do que nunca e está motivado a ajudar o Santos a sair da situação ruim no Campeonato Brasileiro. O Alvinegro Praiano deixou o Z4, mas ainda se encontra em situação complicada e figura na 15ª colocação, com 18 pontos.

Com Neymar à disposição e na busca de se isolar na vice-artilharia atual da equipe, o Santos volta a campo neste fim de semana. O Peixe encara o Cruzeiro às 18h30 (de Brasília) deste domingo, no Mineirão, pela 19ª rodada da Série A.