Na Vila Belmiro, Santos faz penúltimo treino antes de enfrentar o Cruzeiro

O Santos concluiu nesta sexta-feira o penúltimo treino antes de enfrentar o Cruzeiro. A atividade aconteceu na Vila Belmiro, casa do Peixe na Baixada Santista (SP). O jogo, válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece no Mineirão, em Belo Horizonte (MG) às 18h30 (de Brasília).

A comissão técnica do Alvinegro Praiano comandou aos jogadores um treino técnico e tático, realizando os ajustes para o duelo diante do líder

Contra o Cabuloso, Cleber Xavier pode ter dois "reforços". O primeiro deles é o atacante Guilherme, que voltou a treinar normalmente junto aos demais companheiros. O camisa 11 se recuperou de uma lesão corto-contusa no tornozelo direito e, caso reúna condições, deve ficar à disposição para a partida. O meio-campista Tomás Rincón, por sua vez, cumpriu suspensão.

Em contrapartida, o Peixe ainda não deve poder contar com o zagueiro João Basso (lesão muscular na coxa esquerda) e com o volante Willian Arão (edema na panturrilha direita).

Desta maneira, uma provável escalação do Santos conta com: Gabriel Brazão, Igor Vinicius, Gil, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar; Rollheiser, Barreal e Tiquinho Soares.

Fase do Santos

O Peixe, enfim, deixou a zona de rebaixamento, e agora busca se manter longe do perigo. Na noite da última segunda, graças ao brilho de Neymar, venceu o Juventude por 3 a 1, no Morumbis, pelo encerramento da 18ª rodada da competição. O camisa 10 balançou as redes duas vezes, enquanto Barreal completou o placar.

Com o resultado, o Santos voltou a vencer após três jogos. O Alvinegro Praiano conseguiu um respiro na tabela e deixou a zona de rebaixamento ao fim desta rodada. A equipe santista chegou aos 18 pontos e pulou para a 15ª colocação.