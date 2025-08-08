Topo

Murilo faz 1º treino com companheiros do Palmeiras livre da lesão e pode voltar na Libertadores

08/08/2025 13h44

Com a eliminação na Copa do Brasil deixada para trás e mirando fazer bonito no Brasileirão, onde figura em terceiro, e na Libertadores, na qual avançou às oitavas com a melhor campanha, o Palmeiras voltou às atividades nesta sexta-feira. E com novidades. O zagueiro Murilo, fora desde o Mundial nos Estados Unidos, treinou pela primeira vez com os companheiros já de olho nos embates com o Universitário. Bruno Fuchs também avançou na transição física, enquanto o recém-chegado Khellven teve o contato inicial com o novo grupo.

Desde a igualdade com o Inter Miami, ainda na fase de classificação do Mundial, por 2 a 2, que Murilo vinha desfalcando o Palmeiras. Ele sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda diante do time de Messi, sendo substituído e se tornando desfalque de peso para Abel Ferreira.

Mesmo com Bruno Fuchs assumindo bem a vaga, Murilo é um dos líderes do elenco pela liderança em campo e também pela forte presença na área em jogadas aéreas ofensivas - vira e mexe faz seus gols.

Enquanto Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos realizaram um trabalho regenerativo na parte interna da Academia de Futebol, Abel Ferreira foi a campo e comandou um treino técnico de posse de bola e enfrentamentos em campo reduzido com a importante presença de Murilo. O defensor, com a transição física avançada, ainda complementou as atividades físicas isoladamente - o mesmo ocorreu com Bruno Fuchs.

O Palmeiras joga com o Ceará, domingo, no Allianz Parque, pelo Brasileirão, ainda sem Murilo. Caso fica 100% à disposição, ele deve ser relacionado diante do universitário, quinta-feira, em duelo agendado para o Peru - o retorno ocorre no dia 21. A competição intercontinental virou uma obsessão após a queda diante do Corinthians.

Já trabalhando ao longo da semana, o lateral-direito Khellven teve o primeiro contato para valer com o elenco palmeirense e espera já fazer sua estreia diante do rival cearense, neste domingo.

