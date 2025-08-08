Topo

Surfe: Brasileira é eliminada, mas se despede com melhor ano da carreira

Luana Silva na etapa de Teahupoo, no Taiti - Beatriz Ryder/WSL
Luana Silva na etapa de Teahupoo, no Taiti Imagem: Beatriz Ryder/WSL
Guilherme Dorini

08/08/2025 18h53

O segundo dia da etapa de Teahupoo, no Taiti, última da temporada regular do Mundial de Surfe, teve apenas as mulheres na água nesta sexta-feira. O mar amanheceu bem menor do que no dia anterior e com a formação irregular, dificultando a busca por tubos.

Única representante brasileira no feminino, Luana Silva encarou a havaiana Bettylou Sakura Johnson, quinta colocada do ranking e ainda na briga por uma vaga no WSL Finals.

A brasileira, no 10º lugar nesta temporada, entrou na disputa embalada por seu melhor ano na elite, com finais em Bells Beach e no Rio Pro — os dois primeiros vice-campeonatos da carreira.

Bateria travada

Os primeiros minutos foram marcados pela falta de ondas e por um susto. Bettylou sofreu uma vaca pesada ao tentar dropar, rodou com o lip e precisou ser resgatada pelo jet-ski, saindo visivelmente dolorida. Até ali, nenhuma das duas havia completado um tubo.

Faltando pouco mais de 20 minutos, Luana arriscou a primeira manobra da bateria, mas caiu logo depois, anotando apenas 1,03 — a maior nota até então.

A havaiana virou o jogo aos 15 minutos finais, quando encaixou um tubo limpo e somou 5,83.

Vitória no fim

Na tentativa de resposta, Luana completou uma onda, mas correu por fora do tubo, sem aumentar a nota. Bettylou, em seguida, selou a classificação com outro belo tubo, avaliado em 7,33.

Com o somatório de 13,16 a 2,00, a havaiana avançou às quartas de final, enquanto Luana encerra sua participação no Taiti e também a temporada.

Mesmo com a eliminação precoce, 2025 fica marcado como o melhor ano da carreira da brasileira, que se firmou entre as dez melhores do mundo e mostrou evolução em um circuito de ondas pesadas e desafiadoras.

