Monaco X Internazionale: veja prováveis escalações e onde assistir ao amistoso internacional
A Internazionale de Milão enfrenta o Monaco nesta sexta-feira. O amistoso será disputado às 15h (de Brasília), no Estádio Luís II, no Principado.
Onde assistir
O jogo não terá transmissão
Prováveis escalações
Monaco: Kohn; Teze, Dier, Mawissa e Caio Henrique; Zakaria, Camara e Golovin; Minamino, Biereth e Balogun
Técnico: Adi Hutter
Internazionale: Sommer; Darmian, de Vrij e Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan e Dimarco; Lautaro Martínez e Thuram
Técnico: Cristian Chivu
Arbitragem
Ainda não foi divulgado