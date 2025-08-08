Topo

Esporte

Monaco X Internazionale: veja prováveis escalações e onde assistir ao amistoso internacional

08/08/2025 08h00

A Internazionale de Milão enfrenta o Monaco nesta sexta-feira. O amistoso será disputado às 15h (de Brasília), no Estádio Luís II, no Principado.

Onde assistir

O jogo não terá transmissão

Prováveis escalações

Monaco: Kohn; Teze, Dier, Mawissa e Caio Henrique; Zakaria, Camara e Golovin; Minamino, Biereth e Balogun

Técnico: Adi Hutter

Internazionale: Sommer; Darmian, de Vrij e Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan e Dimarco; Lautaro Martínez e Thuram

Técnico: Cristian Chivu

Arbitragem

Ainda não foi divulgado

