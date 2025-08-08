Moicano critica Do Bronx vs Fiziev no UFC Rio: "Pode destruir a carreira do Charles"

Após ser nocauteado por Ilia Topuria em junho, Charles Oliveira está de volta à ativa. O ex-campeão peso-leve (70 kg) do Ultimate aceitou o desafio de enfrentar Rafael Fiziev na luta principal do UFC Rio, marcado para o dia 11 de outubro, em um duelo que pegou o mundo do MMA de surpresa. A decisão de retornar tão rapidamente e contra um adversário de alto nível gerou reações diversas, e foi tema de uma análise crítica de Renato 'Moicano' em seu canal no Youtube.

Segundo o também peso-leve do UFC, a escolha pode representar um risco desnecessário neste momento da carreira de 'Do Bronx'. Embora reconheça o histórico do compatriota em superar grandes desafios, Moicano considera o confronto, do ponto de vista estratégico, um dos mais desfavoráveis no topo da categoria.

"Salvou o UFC Rio, mas com o preço de (poder) destruir a carreira do Charles Oliveira... Eu pessoalmente acho que essa luta não faz sentido nenhum para o Charles, faz todo sentido para o Rafael Fiziev e, ainda mais sendo no Rio, faz menos sentido ainda. Mas o UFC acabou de salvar o UFC Rio", avaliou.

Na visão de Moicano, a trocação afiada de Fiziev representa um desafio considerável, especialmente após o revés recente. Ele questiona se o brasileiro conseguirá impor seu jogo de solo, área onde costuma levar vantagem, mas que pode ser difícil de explorar diante do estilo do rival.

"O Charles pode lutar com ele em pé? Eu acho que, se lutar em pé, vai tomar na caixa. Então, tem que colocar ele pra baixo. Mas o Rafael dos Anjos, que é um cara bom de queda, não conseguiu colocar ele pra baixo. O Charles vai conseguir? Não é missão impossível, mas é muito difícil", ponderou.

Risco alto, recompensa baixa

A crítica de Moicano vai além da parte técnica. Para ele, o casamento da luta favorece mais os interesses da organização em manter o card no Brasil com uma grande atração do que o planejamento de carreira do ex-campeão.

"Essa luta não acrescenta nada para o Charles. Se ganhar, o que muda no ranking? Agora, se o Fiziev vence... o que eu acho ser o mais provável, infelizmente", completou.

Apesar das ressalvas, o lutador acredita que a decisão de aceitar o confronto pode ter sido influenciada por fatores externos. "Só pode ser uma coisa: devem estar colocando muito dinheiro", sugeriu.

O UFC Rio acontece no dia 11 de outubro, no Rio de Janeiro, com Charles Do Bronx vs Rafael Fiziev como atração principal. Para Moicano, o duelo promete emoção, mas envolve riscos que podem custar caro ao ex-campeão.

