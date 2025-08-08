Topo

Esporte

Mirassol estreia no Maracanã e lança camisa inspirada no tri da seleção brasileira; entenda

São Paulo

08/08/2025 10h58

Estreante no Campeonato Brasileiro, o Mirassol disputará neste sábado, 9, sua primeira partida no Maracanã, para encerrar a disputa do primeiro turno da competição. Até o ano de seu centenário, o clube realizou poucas partidas no Rio, e o time rubro-negro é apenas seu quinto adversário carioca. Para esse momento, o Mirassol utilizará uma camisa diferente na rodada, inspirada nas conquistas mundiais da seleção brasileira em 1958, 1962 e 1970.

A escolha pode parecer inusitada, já que, quando o Mirassol foi fundado, a seleção brasileira ainda adotava o branco e azul em seu uniforme - a "Amarelinha" surgiu apenas na década de 1950, após a derrota diante do Uruguai na Copa do Mundo disputada no País. A escolha, no entanto, parte de uma parceria com a Athleta, fornecedora de material esportivo e da seleção durante o tricampeonato mundial.

Completando 90 anos em 2025, a marca propôs uma releitura dos uniformes utilizados pela seleção brasileira nas três primeiras conquistas, principalmente naquele exibido na Copa do Mundo de 1970, no México. Além da gola careca, a camisa conta com detalhes em relevo do primeiro escudo do Mirassol e da taça Jules Rimet, que o Brasil ganhou de forma definitiva após o tricampeonato.

Além disso, a borda da manga também traz uma referência às conquistas, com as três estrelas da seleção - que passaram a ser adotadas em Copas do Mundo a partir 1974, na Alemanha -, um triângulo na parte interna da camisa, que remete ao antigo logo da Athleta, e um selo de autenticidade de Gerson, o "Canhotinha de Ouro", campeão mundial com a seleção em 1970.

As camisas comemorativas estarão disponíveis em edição limitada e numeradas individualmente, e estão à venda por meio do site da Athleta e do Mirassol, por R$ 329.

MIRASSOL CONTRA CARIOCAS

O Flamengo será o segundo "grande" carioca que o Mirassol enfrenta em sua história. Neste Brasileirão, a equipe venceu o Vasco, no Maião, por 3 a 2. Já os duelos com Botafogo e Fluminense, previstos para o primeiro turno, tiveram de ser adiados em função do Mundial de Clubes e ainda não tiveram suas datas remarcadas.

Antes de subir à elite, o clube ainda encarou o Bangu e a Portuguesa-RJ, com empate em ambos os jogos, e por três vezes o Volta Redonda, com uma vitória para cada lado. Em 2025, o Mirassol ocupa a 5ª colocação no Brasileirão até aqui, sendo o segundo melhor clube paulista na competição - atrás apenas do Palmeiras, terceiro colocado.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Corinthians, Vasco e Cruzeiro: quanto cada classificado recebeu em premiação na Copa do Brasil

No ano do centenário, Mirassol lança uniforme comemorativo em homenagem a Seleção Brasileira de 1970

Saúl lamenta eliminação do Flamengo e mira duelo com o Mirassol

Pôster do Noche UFC destaca duelo verde-amarelo entre Diego Lopes e Jean Silva

Mirassol estreia no Maracanã e lança camisa inspirada no tri da seleção brasileira; entenda

Arnaldo: Casares liquida joias do São Paulo a preço de banana

Vitor Reis, ex-Palmeiras, é anunciado pelo Girona por empréstimo do Manchester City

Coutinho volta a marcar e assume vice-artilharia do Vasco na Copa do Brasil

Real Madrid lança nova terceira camisa inspirada nas arquibancadas do Bernabéu

Veja fotos do novo uniforme do Real Madrid

CBF define jogos das quartas da Copa do Brasil na próxima terça-feira: Veja os classificados