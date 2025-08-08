Milan x Leeds: Veja onde assistir ao amistoso de pré-temporada
Em amistoso de pré-temporada, o MIlan-ITA encara o Leeds United-ING. O confronto será às 11h (de Brasília), em Dublin, na Irlanda.Onde Assistir:
O jogo terá transmissão do DAZN.
Prováveis escalações
Leeds United: Darlow; Schmidt, Bijol, Rodon e Gudmundsson; Ampadu, Stach e Aaronson; Nmecha, Gnonto e Piroe.
Técnico: Daniel Farke
Milan: Maignan; Tomori, Gabbia e Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Musah e Estupinan; Pulisic e Rafael Leão.
Técnico: Massimiliano Allegri
Arbitragem
Não divulgado