Milan x Leeds: Veja onde assistir ao amistoso de pré-temporada

08/08/2025 20h00

Em amistoso de pré-temporada, o MIlan-ITA encara o Leeds United-ING. O confronto será às 11h (de Brasília), em Dublin, na Irlanda.

Onde Assistir:

O jogo terá transmissão do DAZN.

Prováveis escalações

Leeds United: Darlow; Schmidt, Bijol, Rodon e Gudmundsson; Ampadu, Stach e Aaronson; Nmecha, Gnonto e Piroe.

Técnico: Daniel Farke

Milan: Maignan; Tomori, Gabbia e Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Musah e Estupinan; Pulisic e Rafael Leão.

Técnico: Massimiliano Allegri

Arbitragem

Não divulgado

