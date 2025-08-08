Marcos Rojo rescinde com Boca Juniors e pode reforçar outro rival argentino

Marcos Rojo, zagueiro de 35 anos, rescindiu nesta quinta-feira seu contrato com o Boca Juniors, cinco meses antes do término. O Racing pode ser o futuro do jogador.

O possível destino, porém, já gera polêmica entre os torcedores. Isso porque o Racing tem como grande rival o Independiente, conhecido como El Rojo, em referência à cor vermelha, principal do clube.

Com isso, parte da torcida do Racing postou nas redes sociais, pedindo que o defensor utilize apenas "Marco" na camisa, para evitar a associação com o rival.

LA CAMISETA QUE USARÍA ROJO EN RACING ? ??? Aunque falta que todo quede confirmado, todos los indicios señalan que el ex Boca vestirá el dorsal #6 en la Academia, con una particularidad especial ?? "Nadie puede usar el rojo", había dicho una vez Gustavo Costas. Por eso, la... pic.twitter.com/CakGMSAfrE ? Diario Olé (@DiarioOle) August 8, 2025

Em suas redes sociais, Marcos Rojo publicou uma longa mensagem de despedida ao Boca.

"Hoje é o dia de me despedir do Boca, clube do qual sou torcedor e onde sempre sonhei jogar. Consegui realizar esse sonho e serei eternamente grato à vida. Foram quatro anos e meio em que tive a sorte de conquista quatro títulos. Fui capitão por muito tempo, o que para mim será sempre um orgulho inesquecível. Foi um dos maiores privilégios que tive em toda a minha carreira. Peço desculpas ao torcedor pelos meus erros e agradeço pelo apoio que sempre nos deram, mesmo quando as coisas não iam bem. Há coisas que prefiro guardar para mim, pelo bem do Boca, que é o que realmente me importa: o clube e seus torcedores. Obrigado por essa aventura inesquecível. Amo vocês e vou sentir saudades, BOSTEROS", escreveu o argentino.

Desgaste no Boca Juniors

A relação entre Rojo e a comissão técnica do Boca Juniors já estava desgastada, principalmente após o Mundial de Clubes, no qual ele não entrou em campo. Assim, o treinador Miguel Ángel Russo afastou o zagueiro de forma definitiva do time principal.

El Club Atlético Boca Juniors informa que el jugador Marcos Rojo firmó la rescisión del contrato que lo vinculaba con la Institución. En su paso por Boca, Marcos disputó mas de 100 partidos con nuestra camiseta y ganó 4 títulos. Le agradecemos a Marcos su profesionalismo y... pic.twitter.com/yCSnBpHN44 ? Boca Juniors (@BocaJrsOficial) August 8, 2025

No clube desde 2021, Rojo conquistou o Campeonato Argentino de 2022 e outras taças nacionais. Antes, defendeu o Manchester United e teve passagens de destaque pela seleção argentina.