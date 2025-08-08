Topo

Esporte

Manchester United x Fiorentina: Veja onde assistir ao amistoso

08/08/2025 20h00

Os clubes europeus seguem com os amistosos de pré-temporada. Neste sábado, o Manchester United-ING terá pela frente a Fiorentina-ITA, às 8h45 (de Brasília), em Old Trafford.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão do Disney +.

Prováveis escalações

Manchester United: Bayindir, Yoro, De Ligt, Shaw e Diallo; Mainoo, Casemiro, Dalot, Mbeumo e Bruno Fernandes; Matheus Cunha

Técnico: Rubén Amorim

Fiorentina: Martinelli, Viti, Marí e Kouadio; Parisi, Fazzini, Bianco, Sabiri e Fortini; Beltrán e Richardson

Técnico: Stefano Pioli

Arbitragem

Não divulgado

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Flamengo inscreve os cinco reforços 'europeus' para as oitavas de final da Libertadores

Com reforço, Vasco se reapresenta após classificação na Copa do Brasil

Manchester United x Fiorentina: Veja onde assistir ao amistoso

Bragantino x Internacional: veja onde assistir e prováveis escalações do duelo pelo Campeonato Brasileiro

América-MG x Remo: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Série B

Milan x Leeds: Veja onde assistir ao amistoso de pré-temporada

São Paulo x Vitória: Veja informações e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Flamengo x Mirassol: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

Fortaleza x Botafogo: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo do Brasileiro

Cruzeiro x Santos: veja informações e prováveis escalações do jogo pelo Brasileiro

Transmissão ao vivo de Coritiba x Chapecoense pela Série B: veja onde assistir