Manchester United x Fiorentina: Veja onde assistir ao amistoso
Os clubes europeus seguem com os amistosos de pré-temporada. Neste sábado, o Manchester United-ING terá pela frente a Fiorentina-ITA, às 8h45 (de Brasília), em Old Trafford.ONDE ASSISTIR
O jogo terá transmissão do Disney +.
Prováveis escalações
Manchester United: Bayindir, Yoro, De Ligt, Shaw e Diallo; Mainoo, Casemiro, Dalot, Mbeumo e Bruno Fernandes; Matheus Cunha
Técnico: Rubén Amorim
Fiorentina: Martinelli, Viti, Marí e Kouadio; Parisi, Fazzini, Bianco, Sabiri e Fortini; Beltrán e Richardson
Técnico: Stefano Pioli
Arbitragem
Não divulgado