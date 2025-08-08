Lesionado, Memphis deve perder jogo da Copa do Brasil pelo Corinthians; veja prazo

Topo

O atacante Memphis Depay deve desfalcar o Corinthians em jogos importantes ao longo das próximas semanas. O holandês sofreu uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita no clássico contra o Palmeiras, na última quarta-feira, no Allianz Parque, pela Copa do Brasil.

O Timão não divulgou prazo para retorno, mas, em contusões deste tipo, atletas costumam levar entre quatro a seis semanas para voltar às atividades.

Sendo assim, Memphis perderá algumas partidas do Campeonato Brasileiro, incluindo possivelmente um outro jogo contra o Palmeiras. O próximo Derby está agendado para o dia 31 deste mês, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

O holandês também deve ficar de fora da ida das quartas de final da Copa do Brasil, ainda com adversário indefinido, mas pode retornar a tempo da volta. As datas-base da CBF para a realização dos confrontos são 27 de agosto e 11 de setembro.

O Corinthians e os demais times classificados ainda não conhecem seus adversários. O duelos serão definidos através de sorteio, na próxima terça-feira, às 10h.

A ausência de Memphis é uma enorme dor de cabeça para o técnico Dorival Júnior. Apesar de algumas críticas, o jogador possui 18 participações em gols em 35 partidas disputadas nesta temporada e é titular absoluto da equipe.

Além do camisa 10, o Timão também perdeu André Carrillo. O meio-campista peruano teve diagnosticado uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo e precisará passar por intervenção cirúrgica nos próximos dias.

Com um elenco curto, Dorival Júnior terá que buscar soluções rápidas para o próximo jogo. O Corinthians já retorna aos gramados na próxima segunda-feira, diante do Juventude, pela 19ª rodada do Brasileirão. O duelo será realizado às 20h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

