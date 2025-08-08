Leila defende Abel, pede paciência e rebate críticas: 'Quem decide sou eu'

A presidente Leila Pereira falou publicamente pela 1ª vez após a eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil e enfatizou: quem manda é ela. A dirigente defendeu a continuidade do trabalho de Abel Ferreira e de Anderson Barros, pediu paciência à "verdadeira torcida" durante a reformulação do time e ainda minimizou as críticas que não considera construtivas.

Queria pedir aos nossos milhões de torcedores que tenham um pouco de paciência... Mas para os que são realmente torcedores do Palmeiras, aqueles que sabem que a gente trabalha incansavelmente, que nem sempre as coisas acontecem como pretendemos e que nos momentos difíceis estão do nosso lado

Luto para que o nosso treinador fique conosco até dezembro e 2027, é o meu desejo e o que quero para o Palmeiras. Eu, como presidente, tenho esse direito. Algumas têm de criticar e eu, de decidir. Enquanto for presidente, quem decide sou eu. O Palmeiras tem interesse [em renovar com Abel], já conversei com ele, quero que fique conosco até dezembro de 27. Falta o Abel assinar, só.

Anderson Barros e Abel Ferreira durante treino do Palmeiras Imagem: Cesar Greco/Palmeiras

Continuo acreditando no trabalho que vem sendo desenvolvido pela nossa comissão técnica e diretor de futebol. Aqui, quem determina é a presidente em conjunto com o treinador e o diretor de futebol. O comentário é livre, estamos em uma democracia, mas aqui dentro, quem determina as diretrizes, sou eu.

Leila Pereira, na apresentação de Khellven

O que mais Leila disse

Eliminação para o Corinthians: "Estamos todos chateados, frustrados pela nossa desclassificação da Copa do Brasil. Todos trabalhamos muito, lutamos, não é para que a gente tivesse conseguido passar para a próxima fase, mas quem trabalha no futebol sabe que um ganha, e um perde. Sempre trabalhamos para sairmos vitoriosos, mas temos que estar preparados caso o êxito não venha."

Reformulação: "Hoje apresento o nono reforço do Palmeiras [Khellven], estamos em processo de reformulação e às vezes precisamos de um certo tempo para que as coisas comecem a andar da forma que nós desejamos. Paciência."

Críticas da torcida: "O torcedor tem todo o direito de criticar, claro que sim. O que não posso admitir é as pessoas duvidarem da capacidade do nosso treinador, da nossa comissão. Isso para mim é inadmissível, ainda mais tratando de um profissional que já se mostrou extremamente vencedor, competente."

Protestos "desconstrutivos": "As críticas a gente aceita, não tem problema nenhum. Aceito, mas não ligo, críticas que não são construtivas não me atingem. Críticas de pessoas que não venham agregar nada ao meu trabalho, simplesmente deleto. Sou uma pessoa pública, tenho que conviver, mas não ligo. O que não posso admitir é contestar a capacidade do nosso treinador. Com relação a gritos, manifestação de uma pequena parte da torcida, que não tem nenhuma proximidade com essa presidente. São torcedores que eu deleto tudo o que eles falam a meu respeito e ao palmeiras."

Ela quem tem a caneta: "Quem está falando é Leila, presidente do Palmeiras. Faço o que é melhor para o Palmeiras e decido aqui dentro. Não decido ouvindo parte mínima de torcedores, nem comentaristas. Decido profissional e racionalmente. Aqui, enquanto eu for presidente, quem determina as regras sou eu. Não é comentarista nem parte pequena de torcedores."

Passado recente: "Todo o histórico que o nosso treinador tem conosco... Não vivo de passado, vivo de presente, mas esse passado recente, não é de 20, 10 anos atrás. Vivo diariamente o trabalho desenvolvido aqui dentro, vejo o que está acontecendo. Não vejo ninguém melhor do que o nosso treinador para dar continuidade a esse trabalho."

Caminho segue o mesmo: "O trabalho aqui dentro continua da mesma forma. claro que precisamos melhorar em alguns pontos, todos nís sabemos, o que temos que fazer é trabalhar cada vez mais. Mas aui dentro está tudo correndo como sempre esteve.

O que aconteceu

Leila se manifestou sobre o momento atual de turbulência antes de passar a palavra para Khellven na apresentação do jogador. A dirigente ficou com o microfone por cerca de dez minutos, comentou as polêmicas que cresceram com a eliminação para o arquirrival e mandou recados.

O lateral-direito é o 9º reforço do Palmeiras na temporada —número recorde desde a chegada de Anderson Barros ao clube, no início da temporada de 2020. Ramón Sosa, Paulinho, Facundo Torres, Vitor Roque, Bruno Fuchs, Micael, Emiliano Martínez e Lucas Evangelista foram os outros contratados neste ano.

O Alviverde viu a pressão aumentar por patinar mesmo tendo gasto mais de R$ 500 mil em reforços só neste ano. Nos últimos dias, Leila viu a oposição e parte da situação se unirem por cobranças a Abel Ferreira.