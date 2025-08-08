Leila pede paciência à torcida, sai em defesa de Abel e diz o que falta para renovação: "Só assinar"

Antes da apresentação do nono reforço do Palmeiras para a temporada, o lateral direito Khellven, a presidente Leila Pereira deu um recado à torcida após a eliminação na Copa do Brasil para o Corinthians. Nesta sexta-feira, a mandatária saiu em defesa de Abel, que foi alvo de críticas e xingamentos, e revelou o que falta para a renovação do treinador.

"Não tenho dúvida nenhuma de que estamos todos chateados, frustrados pela nossa desclassificação da Copa do Brasil. Todos nós trabalhamos muito para que tivéssemos conseguido passar para a próxima fase, mas quem trabalha no futebol sabe que um ganha e um perde. Nós sempre trabalhamos para sairmos vitoriosos, mas também temos que estar preparados caso o êxito não venha. Então, eu queria pedir aos nossos milhões de torcedores ? mas aos que realmente são torcedores do Palmeiras, os que estão ao nosso lado nos momentos difíceis ? que tenham um pouco de paciência", começou a presidente.

A diretoria palmeirense tenta renovar o contrato de Abel Ferreira desde que Leila foi reeleita presidente, no fim de 2024. A mandatária sempre expressou o desejo de estender o vínculo que, atualmente, é até dezembro de 2025.

Na última quarta-feira, parte da torcida presente no Allianz Parque, vaiou e xingou o treinador. Uma faixa estendida do lado de fora do estádio pediu, inclusive, a saída do português. Leila, porém, garantiu que está tudo acertado para o treinador assinar a renovação e quer que isso seja feito "o quanto antes".

"Esse é o meu desejo. É isso que eu quero para a Sociedade Esportiva Palmeiras. E eu, como presidente, tenho esse direito. Algumas pessoas têm o direito de criticar, e eu tenho o direito de decidir. E aqui, enquanto eu for presidente, quem decide sou eu. O Palmeiras tem interesse ? já conversei com o Abel ?, e eu quero que ele fique conosco até dezembro de 2027. O quanto antes iremos assinar esse contrato. Vamos renovar o contrato dele até dezembro de 2027. E, assim que eu estiver com esse documento assinado, volto aqui para comunicar a vocês", declarou.

Leila cita reformulação e garante confiança no elenco e treinador

Leila, apresentando o nono reforço para o ano, citou a reformulação do elenco e repudiou o xingamentos da torcida no estádio.

"Nós estamos em um processo de reformulação, e precisamos de um certo tempo para que as coisas comecem a andar da forma que desejamos. O torcedor tem todo direito de criticar, mas o que eu não posso admitir é as pessoas duvidarem da capacidade do nosso treinador, da nossa comissão técnica e do nosso trabalho. Isso, para mim, é inadmissível, ainda mais se tratando de um profissional como o nosso treinador, que já se mostrou extremamente vencedor, profissional e competente", finalizou.