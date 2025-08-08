Khellven treina com o elenco, e Palmeiras inicia preparação para enfrentar o Ceará

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta sexta-feira, na Academia de Futebol, após a queda nas oitavas da Copa do Brasil, e deu início à preparação para o jogo contra o Ceará, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no Allianz Parque.

O técnico Abel Ferreira contou com uma novidade: a presença do lateral direito Khellven, que participou de toda a atividade. Antes, na terça-feira, ele havia participado apenas do aquecimento e realizou atividades à parte. Registrado no BID, pode ficar à disposição no domingo.

O zagueiro Murilo avançou no processo de transição, participou de parte do treino integrado ao elenco, e realizou um complemento físico na sequência. Assim, vive a expectativa de voltar a ser opção no domingo. Já Bruno Fuchs, com edema na coxa esquerda, seguiu cronograma individualizado no campo e na parte interna com o Núcleo de Saúde e Performance e deve seguir fora.

Os jogadores que foram titulares no Derby pela Copa do Brasil seguiram o cronograma de atividades regenerativas na sala de recovery e neurociência do centro de excelência. Já os demais realizaram um treino técnico de posse de bola e enfrentamentos em campo reduzido.

A equipe alviverde busca virar a chave depois da eliminação na Copa do Brasil. O Verdão é o terceiro colocado no Brasileirão, com 33 pontos conquistados, atrás do líder Flamengo e do vice-líder Cruzeiro, que têm 37 pontos cada um.