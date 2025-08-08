Topo

Khellven se vê mais maduro após passagem pela Rússia e explica decisão por retorno ao Brasil: "Porque era o Palmeiras"

08/08/2025 14h06

O lateral direito Khellven foi apresentado nesta sexta-feira como novo reforço do Palmeiras na Academia de Futebol. O jogador de 24 anos, que chega após defender o CSKA, da Rússia, explicou sua decisão de retornar ao Brasil depois de quase dois anos no futebol estrangeiro.

"Acho que quando o Palmeiras fez o primeiro convite não duvidei. Jamais um time como o Palmeiras, não tem como recusar. Depois de dizer sim, conversei com Maurício, Vitor Roque e Bruno Rodrigues, me falaram coisas muito boas do clube. Prontamente disse sim. Passei uma semana ansioso para vir logo conhecer tudo e todos. Estou muito ansioso para jogar, estrear. Treinei hoje e fui muito bem recebido aqui", disse.

"Voltar porque simplesmente era o Palmeiras. Um gigante, eu precisava disso, de um grande desafio. Sei da responsabilidade de vestir essa camisa. Estou pronto, preparado. Como o professor vai me usar, estou preparado. Sei que ele usava o Mayke mais à frente. Acho que hoje o futebol pede um jogador mais completo, que seja bom defensivamente e no ataque. Estou preparado em todos os sentidos para jogar", seguiu.

Khellven é o nono reforço do Palmeiras para esta temporada, o segundo desta janela de transferências. Antes dele, chegou Ramón Sosa. Enquanto isso, no início do ano chegaram Bruno Fuchs, Micael, Emiliano Martínez, Lucas Evangelista, Vitor Roque, Paulinho e Facundo Torres.

O lateral direito está registrado no BID da CBF e já treinou com o elenco nesta sexta-feira. Sendo assim, o jogador pode ficar à disposição do técnico Abel Ferreira, mas deve começar no banco de reservas, já que Giay deve seguir como titular.

Khellven avaliou sua passagem na Rússia e disse que volta ao Brasil mais maduro.

"O futebol russo é de bastante contato, mas fui muito novo para lá. Mentalmente e fisicamente evolui muito. Aqui vou aprender e evoluir com grandes jogadores, como Rocha e Giay. Acho que volto um pouco mais maduro e pronto para esse desafio", finalizou.

O Palmeiras enfrenta o Ceará neste domingo, pela 19ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 16 horas (de Brasília), no Allianz Parque. O Verdão é o terceiro colocado, com 33 pontos.

